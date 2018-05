El futuro de Mayoral, Ceballos y Fabián según Setién

Anoche Quique Setién hablaba para los micrófonos de El Partidazo de Cope tras recibir el premio de la Fundación Johan Cruyff. El premio se lo entregó la presidenta de la Fundación e hija del mítico futbolista. Además de repasar la figura del exjugador holandés, el técnico verdiblanco analizaba la actualidad del Betis.

Especialmente en lo referido al mercado, que es el tema candente de estas fechas. El primero de los nombres que abordó fue el de Borja Mayoral, delantero del Real Madrid que está sonando para el equipo verdiblanco: "A mí me gustan todos los buenos futbolistas pero tenemos 5 delanteros y no sé si uno más nos va a caber".

Por otro lado también se refirió a otro jugador madridista que está en la palestra, Dani Ceballos: "Digo lo mismo. Me gusta Ceballos y por supuesto que me gustaría que estuviera con nosotros, pero uno no suele tener todo lo que quiere".

El fichaje de Mayoral y Ceballos podría depender de la marcha de Fabián, la perla bética relacionada estos días con el Nápoles: "Espero que no se vaya. Hemos hablado con él y es un chaval joven. Viendo las experiencias de otros jugadores que se han ido tan jóvenes, igual es conveniente que espere un poco más, que madure, que siga disfrutando del juego, que siga creciendo y mejorando aspectos y que el día que se vaya lo haga con un status diferente, más hecho, con más experiencia y le vendrá mejor. En el Betis va a seguir creciendo, se le quiere y está a gusto".

Por último el técnico verdiblanco habló de la convocatoria de la selección y la ausencia de uno de sus jugadores clave esta temporada: "Me hubiera gustado que fuese Bartra. Desde que llegó nos ha dado muchas cosas. Ha coincidido con una mejoría del equipo junto con la aparición de otros chavales que nos dieron más consistencia que en la primera vuelta. Estaba muy ilusionado y puso un empeño enorme por estar. Por otra parte, entiendo que no haya ido y las decisiones que toma el seleccionador".