Manu Sánchez presume de 'escudazo' del Betis

El popular humorista nazareno y reconocido bético, Manu Sánchez, está participando en el 'talent show' de Televisión Española 'Bailando con las Estrellas', en el que cada semana deleita a los espectadores con sus dotes como bailarín.

El pasado martes, le tocó defender una samba con su compañera Mireia y en su 'look' no podía faltar su particular guiño al club de sus amores, luciendo un escudo de las trece barras de tamaño considerable.

Además, bromeó con el presentador, también conocido sevillista, Roberto Leal, al que le ofreció "prestarle" el escudo, ofrecimiento que declinó.