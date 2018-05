Mikel Merino, a tres bandas como poco

Mucho debe variar el panorama para que el posible traspaso de Mikel Merino no se convierta en uno de los 'culebrones' del verano. Y es que, a diferencia de las operaciones que han acabado con Pau López, Inui y Canales en Heliópolis, Lorenzo Serra Ferrer se ha encontrado con bastantes aristas en unas negociaciones aún incipientes, con muchos intereses mezclados y, por si fuera poco, con competencia solvente y convincente, que tiene, por si fueran pocos hándicaps, menos prisa que en la planta noble del Benito Villamarín para cerrar al mediocentro.

De hecho, el hipotético retorno a España del internacional sub 21 será una gestión, como poco, a tres bandas, seguramente a cuatro, ya que Athletic y Betis, principales interesados en reclutar a este prometedor centrocampista defensivo navarro, deben ponerse de acuerdo no sólo ya con el jugador y sus agentes (de la empresa Bahía Internacional, que ya generó duros pulsos recientemente por Rubén Castro o Dani Ceballos, por ejemplo), sino también con el Newcastle. Pero es que, encima, en el Botxo, con un mercado reducido y tremendamente caro, andan pendientes del futuro de un hijo pródigo, Ander Herrera, que podría abandonar la Premier League también antes de que arranque la 18/19. Y, a pesar de que la salida de Laporte incrementó considerablemente las arcas rojiblancas, tras la compra a golpe de talonario de Iñigo Martínez a la Real Sociedad, se estima que los vizcaínos sólo podrán acometer una de las dos compraventas, por lo que tendrían que decidirse entre repatriar al mediocampista del Manchester United (que cobra tres millones de euros limpios y al que le resta un año aún de contrato con los 'red devils') o apostar por el pujante Mikel Merino.

A esta carambola sigue muy atento Serra Ferrer, que, según informan a este periódico desde el entorno del ex de Osasuna, todavía no habría movido ficha para persuadirlo, aunque los rumores no son ajenos al zurdo. Tanto es así que, como confirman otras fuentes a ESTADIO, habría aprovechado su amistad con Fabián Ruiz, compañero de selección en la 'Rojita', y Marc Bartra, con quien compartió vestuario también en el Borussia Dortmund, para informarse de cómo sería vestir de verdiblanco, recibiendo todo tipo de halagos y recomendaciones. Se lo está pensando muy seriamente Mikel, que está seguro de que su juego encajaría perfectamente en el ideario de Quique Setién, al tiempo que se siente atraído por la posibilidad de jugar en Europa en la 18/19.

En cualquier caso, ser del Athletic es, para todos los jugadores del norte de España, especialmente los de País Vasco y Navarro, algo esencial. El propio pivote ya habría expresado públicamente su intención de militar alguna vez en el conjunto bilbaíno, que le asegura, de paso, unos emolumentos importantes. Incluso, estaría mucho más cerca de casa y compensaría a una entidad que ya pujó fuerte por él en 2016, cuando Osasuna, enfrentado históricamente con los rojiblancos por el 'robo' de talentos que se ha producido en las últimas campañas, prefirió aceptar los 3,75 millones de euros del Dortmund, que lo cedió al Newcastle (por tres kilos, más una opción de compra por siete ya ejecutada) antes que vendérselo a la entidad presidida por Josu Urrutia.

Ahora, en el Athletic no quieren que se les escape, poniendo encima de la mesa de las 'Urracas', al parecer, doce millones de euros, más otros tres en objetivos, siempre supeditado a que no se ponga a tiro Ander Herrera, quien, por simple cuestión cronológica y sentimental, tendría prioridad a la hora de invertir.

Serra, como ya se ha dicho, permanece a la expectativa, esperando el momento adecuado para posicionarse en una subasta a tres o cuatro bandas en la que habrá que mover ficha más pronto que tarde. Conocedor del mercado y de cómo funcionan estos asuntos, en Heliópolis se trabaja paralelamente en otras alternativas a Mikel Merino, el preferido por todos en el comité ejecutivo, si bien no el único que genera consenso en pos de un Betis 18/19 ambicioso y talentoso que competirá en tres torneos diferentes.

La Real Sociedad entra en acción a última hora

Algunas fuentes apuntan a la entrada en la subasta por Mikel Merino de la Real Sociedad, un duro competidor que cuenta con fondos suficientes y ganas de ´revancha´, puesto que quitarle un futbolista al vecino Athletic, que se llevó a Iñigo Martínez a golpe de talonario, siempre es una gran tentación. Con 26 millones de euros en las arcas (solamente gastó seis de los 32 que abonaron los vizcaínos por el central zurdo, concretamente en Héctor Moreno), el cuadro 'txuri-urdin' tiene a priori bien cubierta la zona de contención de la parcela ancha con hombres como Illarramendi y Zubeldia, aunque debe rearmar su bloque tras la salida de centrocampistas (algo más creativos) como Xabi Prieto o Canales. Ahora, las opciones de multiplican para el navarro.