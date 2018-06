Betis-Fabián-Nápoles: Un "spaghetti western" 2.0

En el fútbol todo es posible, todo puede dar un giro de 180 grados en unas horas, con sólo una llamada. De hecho, en el Betis asumen desde hace meses la salida de Fabián, pues ni siquiera la subida de su cláusula a 30 millones de euros ha espantado a clubes pudientes de España y el resto de Europa.

Aun así, confían en poder convencer al palaciego para que siga una temporada más, afianzando su crecimiento, incluso aunque firme ya por uno de sus pretendientes y éste lo deje cedido durante la 18/19 en Heliópolis. En este sentido, Serra Ferrer planea reunirse con la agencia del mediocampista, 'You First Sports', la semana que viene para intentar un nuevo blindaje, como apuntaba ED el pasado 26 de abril, aunque no es probable que se produzca.

Con todo, tanto desde el club como desde el entorno de Fabián desmienten que, como se insiste en publicar desde Italia, se haya convencido ya al jugador con una propuesta económica o al propio Betis con una oferta que evite el pago de la cláusula. Por ahora, "cero contactos oficiales".