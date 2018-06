Fabián y la maniobra de desgaste ancestral

No ha variado un ápice en Heliópolis la hoja de ruta con Fabián, pese a la insistencia desde Nápoles. Como se ha informado en estas páginas durante la semana, no existe ningún acuerdo, principio de acuerdo o acercamiento siquiera entre los partenopeos y el mediocampista, más allá de que en su agencia, 'You First Sports', son conscientes de que se trata de un pretendiente serio. Con la llegada al banquillo de Carlo Ancelotti, más aún. De hecho, en enero sí hubo una comunicación directa para informar a los asesores del '6' de que estaban dispuestos, como la Roma y un club de la Premier, a poner los 15 millones de su cláusula de rescisión sobre la mesa, si bien el palaciego acabó renovando, viendo mejorados considerablemente sus emolumentos y duplicado el precio de su libertad.

Ahora, el Nápoles está utilizando a un intermediario conocido de sobra por el Betis, quien se ha limitado a sondear a un miembro de la secretaría técnica para saber si el club verdiblanco estaría dispuesto a negociar un traspaso para evitar que las cantidades se dispararan con los impuestos (incluso, deslizando que los hispalenses recibirían los 30 kilos íntegros y los 'azzurri' se harían cargo del 10% que corresponde a la familia de Fabián y sus representantes), recibiendo como respuesta que no hay interés alguno en vender al canterano, por lo que sólo podrá irse 'a las bravas'.

Ocurre que las relaciones entre las sociedades del Benito Villamarín y San Paolo no son las mejores. Aquí no olvidan la jugarreta de hace dos años con David López, que llegó a pasar reconocimiento médico en el Hospital Nisa Aljarafe y a quedarse casi una semana en Sevilla a la espera de que el presidente partenopeo, Aurelio de Laurentiis, diera su visto bueno a una operación frustrada, finalmente, por la exigencia de unas determinadas formas de pago que, unos días más tarde, se rebajaron para su vuelta al Espanyol.

Sea como fuere, al Betis no le afecta la antiquísima maniobra de desgaste que están utilizando sus interlocutores, dejando claro que, lejos de ablandarse o prestarse a una negociación en cuanto a plazos, cantidades finales o incentivos por objetivos, el siguiente paso será intentar blindar a Fabián, con cuyos agentes quiere verse Serra Ferrer la semana entrante, si bien no había al cierre de esta edición una cita concreta en la agenda. El objetivo, muy difícil, pasa por aumentar la cláusula del zurdo hasta los 40 o 50 millones, situando su sueldo, ahora sí, en el primer escalón salarial de la plantilla, pero se antoja más fáctible un acuerdo para continuar como verdiblanco una temporada más, considerándose liberado en el verano de 2019 por el precio actual. Con todo, nada está decidido por parte y parte, aunque el entorno del futbolista recalca que no tiene nada cerrado, avanzado o vislumbrado con el Nápoles ni con ningún otro.

Así, en la planta noble del Coliseo de La Palmera confían en que Fabián, como ha repetido muchas veces en privado, no forzará su salida, por lo que 'pasan' de la maniobra de desgaste ejercida por el gigante de la Serie A.