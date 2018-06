Iván Alejo: "Inui es un acierto total por parte del Betis"

Takashi Inui se ha convertido en el primer fichaje del Betis para la 18/19, al que seguirán más pronto que tarde los también atados Pau López y Sergio Canales. Esta circunstancia, lógicamente, despierta la curiosidad de los aficionados, más aún en el caso del japonés, simpático aunque tímido, según relatan los que lo han tratado de cerca estos años en Eibar. Un club, por otra parte, hermético, aunque ESTADIO Deportivo quiso pulsar ayer la opinión de alguien que ha compartido vestuario con el ya ex '8' azulgrana. Se trata de Iván Alejo, extremo que, hasta su lesión, se repartió las bandas del ataque del conjunto que adiestra José Luis Mendilibar, mentor por cierto del nipón, contratado por Fran Garagarza pero 'acunado' en la institución armera por un preparador que recientemente lo halagaba en una entrevista, calificándolo como "el que mejor entiende en el campo" lo que él pide, paradójicamente sin hablar "ni papa de español".



Alejo no tiene ninguna duda: "Es un acierto total su fichaje por parte del Betis. Como futbolista, es muy, muy bueno. De los mejores con los que he jugado nunca, técnicamente hablando. Es también muy listo; entiende a la primera cualquier cosa que le pide el entrenador. A pesar de hablar poco español, no se le escapa nada de lo que son temas del juego". Además, el vallisoletano cree que su antiguo compañero tiene como gran virtud la versatilidad, lo que le convierte en imprevisible, partiendo desde la izquierda normalmente a pierna cambiada (es diestro): "Te puede salir por dentro o por fuera. Si tiene su día, que se olvide el equipo rival. Es de los jugadores que te puede ganar un partido él solo".



En otro orden de cosas, el atacante vallisoletano destaca otra faceta de Inui muy importante, valorada también por Serra Ferrer y Quique Setién a la hora de reclutarlo: "Luego, como persona, es un diez. Un chico humilde, sencillo, muy natural. Tiene muchísima bondad; es noble y generoso. La realidad es que no lo digo por exagerar, pero se trata de una de las mejores personas con las que he compartido vestuario".





Por último,no cree que el japonés vaya a tardar en adaptarse a una ciudad comoy a un equipo como el. Antes al contrario, entiende que el ideario balompédico que se encontrará aquí le favorece: "Seguro que se va a adaptar muy bien al estilo de. Los jugadores buenos tienen cabida en todos los equipos. Y más en un juego de toque como es el del. No va a tener problemas en ese sentido. ¿Exigencia? Es cierto que asólo van 7.000 personas a vernos, mientras que alvan 50.000, pero los jugadores japoneses saben aislarse bien para que no les afecte el ambiente y rendir como saben"."Esto es...........VERDAD!!! Me siento muy feliz", se vanagloriaba la otra representante de, guardameta delque retuiteó varios vídeos dey del propiotras conocerse que su compatriotavestirá los mismos colores verdiblancos que ella a partir de la próxima temporada. Además, la cancerbera celebraba de manera efusiva el aterrizaje del internacional masculino, que buscará la gloria dentro de dos semanas en Rusia 2018: "OLEEEEEEEE!!! Somos los ´samurai´ del REAL BETIS BALOMPIÉ @RealBetis @RealBetisFem. Bienvenido Inui-san!! @takashi73784537 Te esperamos aquí. Y mucha suerte en la copa mundial".