La Roma también está atenta a Fabián

Contaba ED hace unos días que la noticia de que el Nápoles tenía atado a Fabián había causado un efecto llamada entre los equipos que lo tienen en el punto de mira.

Uno de los que observa con atención la situación del centrocampista es la Roma. Monchi conoce bien al palaciego y lo tiene en cartera para reforzar a su equipo. El gaditano también contempló con expectación los movimientos en el pasado mercado invernal, cuando Fabián acabó renovando, y ahora no le pierde la pista.

Según Corriere della Sera el ejecutivo romanista también ve con buenos ojos una inversión de 30 millones de euros por uno de los jugadores revelación en Europa.

En cualquier caso, la semana próxima se producirá una reunión entre el Betis y los agentes del jugador para analizar la situación. El conjunto verdiblanco intentará convencer a Fabián para que siga e incluso se plantea otra mejora de contrato. En caso de no conseguir esta extensión, lo que no se plantean en Heliópolis es una negociación por el internacional sub 21.