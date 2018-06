Inui, un filón para Setién y la marca Betis

Es obvio que el fichaje de Inui tiene un aliciente extradeportivo muy interesante para el Betis. Así, dentro de su objetivo de extender su marca en el extranjero (con la creación de campus, academias y otra serie de eventos), la presencia del extremo en la disciplina verdiblanca hasta el 30 de junio de 2021 supondrá un espaldarazo notable a la internacionalización del club presidido por Ángel Haro. Para constatarlo, ESTADIO Deportivo ha hablado con tres periodistas nipones que cubren asiduamente LaLiga para medios de su país desde España, coincidiendo todos en que el aterrizaje en Sevilla de Inui será un filón.

Eso espera Koichi Yamamoto (que trabaja para Nikkan Sports), que cruza los dedos para que éste "sea un fichaje beneficioso para ambas partes, aunque nadie sabe a priori cómo le va a ir a Inui en el Betis". Con todo, apuesta a ganador: "Estoy convencido de que triunfará, porque ya tiene experiencia en LaLiga. Además, es un jugador con mucho talento, por lo que sólo necesitará un poco de tiempo para adaptarse a Sevilla, al Betis y al fútbol de Setién. Va a tener mucha competencia, aunque el equipo jugará en Europa y disputará tres competiciones, lo que dará más oportunidades a todos".

En materia de imagen, el comunicador asiático añade: "En Japón, de momento, no ha habido mucha repercusión, ya que Inui apenas se ha pronunciado públicamente. Todos están centrados en el Mundial de Rusia. Pero, sin duda, en cuanto pase esta gran cita, el nombre del Betis empezará a ser más conocido en Japón, porque es uno de los clubes grandes de España. Ya hace muchos años que era conocido, en cualquier caso, allí, gracias a Joaquín y Edu. Además, había una novela gráfica cuyo protagonista era un futbolista japonés que jugaba en el Betis, pero el autor murió y no pudo acabar la historia, por lo que nadie sabe cómo acaba. El fútbol del Betis ya gusta mucho a la gente de Japón, sobre todo por ser muy ofensivo".

En la misma línea se pronuncia Hiro Kimura (Footballista), que desea que el primer fichaje heliopolitano para la 18/19 se acople bien al 'modelo Setién': "Deportivamente, creo que le viene mejor un fútbol de contragolpe, porque es muy rápido, pero necesita metros. Si el Betis juega con pocos espacios, con muchos jugadores y muchos toques, haciendo ataques lentos, sus virtudes van a aparecer menos, por lo que no brillará tanto. En el Eibar ya se veía. Takashi jugará en la banda izquierda, donde lo estaba haciendo Tello, por lo que creo que el Betis ganará con su fichaje, pues Inui tiene más capacidad defensiva. Se trata de un futbolista muy disciplinado y constante, con mucho compromiso. Trabaja siempre a tope durante los noventa minutos; por eso creo que se ganó la confianza de Mendilibar. Por esa suma de calidad, velocidad, regate y entrega, creo que a la afición del Betis le encantará, pues valora mucho a los jugadores comprometidos y competitivos. Inui lo es; no teme ir a los balones divididos, y en ataque lo intenta siempre una vez tras otra".

Seguidamente, aclaraba que los seguidores del fútbol en el país del Sol Naciente verán más asiduamente a los hispalenses: "En Japón retransmiten cada semana cinco partidos de LaLiga, que eran en la 17/18 los del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe (por Gaku Shibasaki) y el Eibar (por Inui). A partir de ahora, con la llegada a Sevilla de 'Taka', el Betis tiene asegurado un encuentro cada semana, lo que es muy importante para crear una afición al equipo en Japón. Allí, el Eibar era el tercer equipo más seguido sólo por Inui, con lo que con el Betis va a pasar lo mismo. Además, a los verdiblancos se les conoce indirectamente en mi país por su rivalidad y los derbis con el Sevilla, donde jugó, aunque poco tiempo, Kiyotake. Ellos viajaron dos veces allí para jugar partidos amistosos. Por eso, estoy seguro de que el Betis va a ganar muchísima afición en Japón. Por ejemplo, los periodistas japoneses que residen en España seguirán continuamente a Inui y Gaku en todos los partidos. Semanalmente, a veces diariamente, ellos mandarán sus artículos e informaciones sobre el Betis y Takashi. A Setién le tocará más de una vez atender a periodistas japoneses, como le ocurrió tras el Betis-Eibar, cuando le preguntaron por Inui precisamente, que ya se sabía que vendría. Habrá muchas posibilidades en el área de marketing; incluso, imagino que propondrán al Betis viajar este verano o los próximos a Japón a jugar amistosos".

Hiro habla con conocimiento de causa, pues entrevistó recientemente a su compatriota: "Personalmente, puedo decirte que Inui es un buen chaval. Un chico sencillo, simpático, con don de gentes. Eso sí, es tímido y habla español no muy bien, aunque no lo necesitaba para jugar en el Eibar. Tiene una gran capacidad para aprender no por el idioma, sino por intuición y atención; sabe captar muy bien los mensajes del entrenador. El primer año sí necesitó un traductor, un intérprete, pero desde el segundo año ya pasó sin él. En el Betis no precisará de él. Entenderá todo perfectamente, observando al entrenador y a sus compañeros. Creo que no va a tener ningún problema en ese sentido. No sé dónde residirá, pero lo ideal es que lo haga en el centro, no en una urbanización aislado. Es cierto que en Sevilla, con lo conocidos que son los futbolistas, destacaría mucho, pero le ayudaría a integrarse. En el Eibar, era uno de los pocos jugadores que vivía en el centro de la ciudad. Es un tipo simpático que os caerá muy bien".

Por último, Shinichiro Ema, que trabaja para Sports Nippon y Goal Japan, reincide en la repercusión que tendrá desde ahora el Betis, pues "en Japón se televisan cinco partidos de LaLiga cada semana, y en la 18/19 sustituirán los del Betis a los del Eibar, porque allí se emitirán los 38 partidos del torneo de la regularidad del equipo de Inui. De momento, el Eibar es más famoso que el Betis, pero los japoneses ya sabrán la realidad, pues el Betis es mucho más grande que el Eibar. Después de cada partido, toda las prensa japonesa hablará de la valoración de Inui que publican los compañeros de Sevilla. Es decir, todas las semana o casi todos los días aparece el nombre del Betis".

Con todo, Ema es el que tiene más dudas sobre su rendimiento aquí: "Es una incógnita. En el Eibar ha aprendido mucho, sobre todo el método defensivo. Pero el fútbol de Setién es distinto, con más juego de posesión. Tendrá que practicar mecanismos contrarios a los de estos tres últimos años. Deberá aprender nuevas fórmulas, pero hace dos semanas he entrevistado a Mendilibar con mi amigo Enrique Ortego y el míster dijo que Inui aprende y entiende más que otros sobre su sistema. Es cierto que tiene problemas de comunicación, pero, como buen japonés, es muy ordenado y entenderá lo que le pida Setién".