Jurgen Damm, "un poco triste" por no poder fichar por el Betis

El atacante mexicano de Tigres, Jurgen Damm, ha sufrido un doble varapalo esta temporada: no poder ir al Mundial y no poner rumbo a Europa. Así lo reveló el jugador de 25 años en una entrevista para 'MedioTiempo', confesando que el verano pasado equipos como el Betis preguntaron por él.

Damm explicó que fue informado de esta situación gracias a compañeros de selección como Andrés Guardado: "Él me dijo que el Betis me quiso comprar, Tigres le dijo 15 millones y compraron un jugador que estuvo en el Barcelona, Cristian Tello, en 5 millones, el mercado acá está muy inflado", agrega el jugador.

Estas altas pretensiones económicas del conjunto mexicano contrastan con la situación de Damm el verano pasado, cuando él señala que se le estaba "terminando el contrato y me pude haber ido gratis, no quise hacer eso por respeto y cariño al club, por eso firmé (la renovación hasta 2022)".

El mexicano quiso pedir explicaciones a la dirección deportiva, confesando al medio que "en ese sentido me siento desilusionado, un poco triste por cómo se manejó la directiva, siempre he sido muy honesto, muy educado con ellos, traté de comunicarme con ellos, no me contestaron, en todo momento cuando ha estado de mi parte hacer algo, siempre he estado a disposición porque es un club al que amo. Miguel Ángel Garza ni me contestó, el profe Tuca fue el que me dijo que no simplemente", concluyó.