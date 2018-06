Oliver: "Debemos conjugar amor y dinero para convencer a Rubén Castro"

Luis Oliver quiere a Rubén Castro en el Córdoba. El dirigente blanquiverde no lo esconde e incluso desvela que ya ha hablado con la agencia de representación del delantero bético. "Sí, hemos hablado con ellos, al principio se han mostrado un poco escépticos pero intentaremos hacerle entrar en razón. Rubén tiene una categoría y tenemos que conjugar amor y dinero para convencerle", ha dicho Oliver en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla.

No solo el Córdoba pretente al canario, sino que también clubes como el Deportivo o Las Palmas han mostrado su interés por el '24'. Sin embargo, Oliver, que ya lo fichó para el Betis, cree que sería una gran refuerzo para subir a Primera: "Me encantaría, a Rubén le queda fútbol todavía, lo llevamos al Betis, es el futbolistas más grande que ha pasdo por el Betis en el siglo XXI, y aquí nos podría ayudar a subir a Primera".

En Córdoba, podría coincidir con el exsevillista Reyes, al que también Oliver intentará convencer para que siga la próxima temporada: "Es el unico jugador en activo con cinco UEFAS, tanto José Antonio como Rubén son dos jugadores de leyenda. El padre de Reyes es bético a morir y lo quería ver de verdiblanco, lo ha visto y está disfrutando mucho".

Pese a todo, Oliver ha reconocido que no han contactado directamente con Rubén Castro, y eso sí, espera que el Betis le dé el reconocimiento que merece: "Con el jugador no he hablado, creo que Rubén se merece un partido homenaje perque es leyenda viva, espero que el Betis se comporte con él como se merece, un jugador que ha subido dos veces al Betis y que lo ha metido en la UEFA. Se merece un homenaje".

Un jugador del Betis que sí ha jugado en el Córdoba la segunda parte de la temporada ha sido Narváez, el colombiano, sin sitio en el Betis, ha recuperado en Córdoba su mejor versión, aunque Oliver ve prácticamente imposible que pueda seguir un año más: "La relación el Betis es fluida, despues de resuelta la guerra, me parece que lo están haciendo fenomenal, también traímos a Narváez, va a ser el Fabián del año que viene, aquí lo ha bordado, y espero que no solo Rubén, sino que nos ayuden un poquito más, esto es un miniBetis. Aunque en el club nos han dicho que va a hacer la pretemporada con el primer equipo y que Setién cuenta con él, le ha venido muy bien estar aquí".

Por último, en cuanto a la gran temporada del Betis, Oliver ha asegurado que la paz institucional ha sido clave: "Creo que ha sido la estabilidad institucional, siempre lo dije, al haber guerra en los despachos comienzas con menos 10 puntos. Ahora ya que haya tranquilidad ha sido importante".