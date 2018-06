Más difícil para los que vuelven

El panorama no es alentador para el repóquer de futbolistas béticos de la primera plantilla que salieron el verano pasado (3) o en enero (2) en busca de los minutos que se le negaban aquí. Especialmente crudo será para los que no entraron en los planes de Setién a principios de curso, pues sus características no se adaptaban al nuevo estilo de juego o bien existía un ´overbooking´ en su demarcación. Son los casos de Brasanac, Álex Alegría y César de la Hoz, cuyo futuro apunta a nuevos préstamos a su desvinculación, habida cuenta de que la competencia y la exigencia crecerán con ahora el equipo inmerso en tres competiciones, una de ellas la UEFA Europa League.



Por su parte, en el mercado invernal ´volaron´ Tosca y Narváez, que tampoco lo tendrán fácil para volver. En el caso del rumano, podría quedarse en la Serie A, aunque no en el descendido Benevento, pues gusta a clubes como la Sampdoria o la Lazio, mientras que el Nantes francés y el Brujas belga, entre otros, han preguntado por él. El zaguero zurdo llegó del Steaua por un millón de euros, por lo que todo lo que sea recuperar la inversión u obtener una pequeña plusvalía será bienvenido.