Amat: "Fichar por el Betis es una posibilidad interesante"

Jordi Amat, defensa central que finaliza en julio su cesión con el Betis, ha elogiado al conjunto verdiblanco en una reciente entrevista al diario catalán Esportiu Maresme, donde ha hablado de su futuro, y de sus inicios deportivos en Canet de Mar -su localidad natal-, a la que confiesa no olvidar: "He pasado muchos años fuera, en Madrid, Cardiff, Sevilla, y aunque todas las ciudades tienen cosas estupendas, puedo asegurar que como el Maresme no hay nada".

El futbolista, que ha sido uno de los principales activos en la consecución de la clasificación europea por parte del equipo heliopolitano, valoró la temporada del conjunto de Quique Setién como "muy positiva", tras haber conseguido "un hecho histórico para el club" -el acceso a la Europa League-, y se mostró feliz a título personal: "He sido titular, he disfrutado muchísimo jugando y creo que he crecido como jugador", explicó.

Asimismo, el de Canet de Mar aprovechó para destacar la figura del entrenador del Betis, Quique Setién, del que no dudó en señalar que "tiene una filosofía de fútbol muy atractiva", de la que ha podido aprender a "disfrutar" de este deporte.

En este aspecto, Amat hizo hincapié en la máxima del cántabro desde su llegada a Heliópolis: "No queremos ganar de cualquier manera; debemos hacerlo jugando bien al fútbol", dijo el catalán, quien no vaciló en hacer gala del honor que supone que los propios rivales deportivos reconozcan "que el Betis ofrece espectáculo".

Del mismo modo, y con el final de su cesión a menos de un mes de distancia -Amat cumple contrato con el Betis el próximo 30 de junio-, el central comentó la necesidad de "esperar unas semanas más", pues está "cedido por el Swansea", donde le resta "una temporada más de contrato", para poder decidir si permanece o no en Heliópolis durante la próxima temporada.

"No tengo prisa, aunque poder fichar por el Betis es una posibilidad interesante porque el proyecto deportivo es muy atractivo", explicaba Amat, que no dudó en mostrarse atraído por la posibilidad de disputar Europa el próximo curso, tras haber peleado la plaza durante todo el año: "La próxima temporada -el Betis- jugará en Europa y el Swansea ha perdido su plaza en la Premier League", dijo el catalán, quien cerró el debate con un "ya veremos..." tras el que se intuía su intención por hacer de mediador entre ambos clubes para poder seguir vistiendo la elástica verdiblanca.

Y es que, en tan solo un año, el Betis se ha hecho con un hueco en el corazón de Amat, quien es probable que, con el tiempo, pase a considerar al club verdiblanco como su segunda casa, después del Espanyol, el primer club que le permitió dar un salto profesional de calidad: "El Espanyol era un club muy familiar, que cuidaba mucho de la cantera. Lo mejor de todo son los amigos que hice; después de tantos años todavía nos reunimos. Sigo considerando el Espanyol mi casa", afirmó el zaguero.