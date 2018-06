Fabián, abanderado en época delicada

Que nadie se lleve a engaño: la participación de Fabián junto a su madre en el spot de la campaña de abonados verdiblanca para la temporada 2018/2019, que lleva asociado el acertado eslogan #MiVidaEsElBetis, no se traduce en que su continuidad esté asegurada. Ni mucho menos. Se trata, en realidad, de una arriesgada apuesta por parte del club, que ejerce presión a su forma (como el Nápoles a través de la legión de medios de comunicación italianos que dan por buenas sus filtraciones), pero también del palaciego, "orgulloso" de que su historia sea sinónimo de fidelidad a unos colores y a una institución, pudiendo por tanto inspirar a otros, si bien aceptando que, en el caso de marcharse antes del 1 de septiembre, pueda quedar mal.

"Estamos dentro del Betis y conocemos las noticias. Tiene una cláusula asequible para el mercado, pero, cuando hablamos con McCann (la agencia responsable del anuncio) y la gente del club, la historia de Fabián y de Chari ya es un éxito. Si se va, se llevará al Betis en su corazón. Estamos convencidos de que esta historia representa los valores que buscábamos, aunque sabemos que esto es el fútbol", reconocía el director general de Negocio y consejero heliopolitano.

Un poco más alto en el escalafón, la versión oficial sigue siendo idéntica: "Queremos que Fabián se quede, aunque las cláusulas todos sabemos cómo funcionan. En cualquier caso, estamos orgullosos de la historia del jugador y su madre; es por eso que queríamos reflejarla". Y es que en la planta noble del Benito Villamarín, como ya avanzó ESTADIO Deportivo, el temor a la fuga de otro talento de la cantera, pese a la renovación y el aumento del precio de su libertad alcanzados en las postrimerías del pasado mercado invernal, es palpable. Incluso, autorizándose otra medida que se anunciaba en estas mismas páginas el 26 de abril, la de proponer un nuevo aumento de suelda y de cláusula para tratar de retenerlo, algo que está, hoy en día, muy lejos.

Fue el 22 de mayo cuando se cerró el acceso de aficionados y personal ajeno al departamento de marketing al Benito Villamarín para el rodaje del spot. Entonces ya se hablaba de nuevo del futuro de Fabián, con lo que, pese a que fue una petición del club que el canterano aceptó con gusto, ambas partes asumieron el órdago dentro de una partida a la que le quedan bastantes capítulos.

Porque la ofensiva que encabezan Nápoles y Roma en los albores del larguísimo mercado estival amenaza con recrudecerse con la entrada en liza de otros clubes igualmente pudientes y atractivos para los que 30 millones de euros es, permitan la vulgaridad, una 'pringá'. Deberán convencer al futbolista, lógicamente, antes de lanzarse a satisfacer las exigencias del Betis, aunque la posibilidad es más que cierta. De momento, en Heliópolis cuentan con el compromiso del '6' de no forzar una salida a toda costa, sino que, llegado el caso, el palaciego y sus representantes de 'You Firts Sports' buscarían el acuerdo que colmara al máximo posible los deseos del club verdiblanco.

Queda para eso, puesto que las personas que rodean y asesoran al canterano insisten en que no se han producido acercamientos reseñables con nadie, desmintiendo la existencia de cualquier propuesta o sondeo, pese a las informaciones, más bien rumores, que llegan desde Italia acerca de que los partenopeos pondrían encima de la mesa de Fabián dos millones de euros netos. Tampoco es ninguna locura inferir que otros conjuntos, incluso de LaLiga, incrementarían los emolumentos de Fabián en caso de llevarse el fichaje de una de las indiscutibles revelaciones de la pasada temporada en España.

El Betis se niega a rebajar un euro de su cláusula, que le supone un ingreso seguro de 27 millones, pues el 10% (3 kilos) serían para la familia del futbolista y sus agentes. Desde tierras transalpinas se hablaba de una fórmula para evitar los impuestos asociados al abono de la cláusula, pagando el Nápoles directamente 30 millones a sus homólogos hispalenses, asumiendo la parte que correspondería a Fabián y prorrateándosela en su ficha durante las próximas temporadas, ya que firmaría por un mínimo de cinco en su nuevo destino. Y es que, si bien desde su entorno desmintieron categóricamente que hubieran ofertado por encima de la cláusula de rescisión, este movimiento sería beneficioso para ambas partes. Algo similar a lo que hizo el Real Madrid, al que Dani Ceballos no costó, finalmente, 15 millones de euros, sino en torno a 16,5.

Sea torpeza o no situarlo en primera línea del escaparate público que supone la campaña de abonados, lo cierto es que el Betis ha marcado con claridad su postura respecto a Fabián, el elemento con más mercado de su plantilla. Difícilmente, aunque se produzca el cónclave que anuncian desde la planta noble del Villamarín, haya un acuerdo para blindar todavía más al '6', quien, de comprometerse a seguir un año más de verdiblanco (por no ver claro, por ejemplo, una salida a un determinado equipo), lo hará seguramente en las mismas condiciones actuales para no espantar a sus pretendientes, que, de seguir el palaciego a este nivel, se multiplicarían.

Eso sí, el beticismo en masa ha aprovechado la ocasión para hacer llegar, vía redes sociales, su cariño al mediocampista, así como el deseo de que aguante en Heliópolis, al menos, durante la ilusionante campaña 18/19 que se avecina, con el regreso a competiciones europeas como gran aliciente. La decisión no se producirá en breve, salvo sorpresa. El 'culebrón Fabián', más allá de que su vida es o haya sido el Betis, va para largo.