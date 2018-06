Gastón Casas: "Ahora, el Betis tiene que apostar en serio y gastar"

El Betis tiene que dar un paso al frente, ya que es el momento idóneo para que se rasque el bolsillo e invierta todo lo que sea posible para demostrar su ambición y consolidar su crecimiento. Es el consejo que le ha dado un ilustre exverdiblanco, el héroe del ascenso en Jaén: Gastón Casas.

El delantero argentino está de vacaciones en Andalucía y, cómo no, ha hecho parada en Sevilla "para visitar a los viejos amigos" y para pasarse por el renovado Benito Villamarín. Durante su estancia ha atendido a Radio Sevilla para analizar la positiva situación de los verdiblancos, a los que aconseja apostar fuerte en la planificación de la 18/19.

" Sólo los que gastan dinero están arriba. El Betis, en los últimos años, ha tenido problemas institucionales y, ahora que hemos vuelto a Europa después de algunos años, lo que me gustaría es que gaste acorde a eso y que se apueste en serio, porque si tú no armas un plantel fuerte, puedes sufrir en LaLiga y prácticamente no hacer nada en Europa. Entonces lo que me gustaría es que de una vez por todas se gaste el dinero que se tenga que gastar para lograr el objetivo de ver un Betis cada vez más grande", señaló Casas, que aseguró que sigue al Betis "permanentemente".

"La verdad es que fue un cierre de año maravilloso, con el estadio nuevo, con la cantidad de abonados que han tenido, son uno de los clubes que más gente llevan a su estadio... todo eso son cosas que sólo las pueden lograr la afición del Betis", indicó el ariete, que resaltó la clave del éxito: " Creo que la llegada de Bartra ha sido muy importante en la parte de atrás". Además, también tuvo palabras de elogio para un jugador con el que compartió vestuario, Joaquín. "Sigue con sus destellos. Es el eterno Joaquín en todo lo que hace. Cuando volvió al Betis de la Fiorentina, muchos dudarían, pero se ha ganado el respeto de todos, lleva la cinta de capitán con mucho orgullo y siempre ha sido muy profesional. Hoy en día no es nada fácil jugar en el fútbol profesional con más de 35 años", manifestó el exariete, que agradeció públicamente el afecto que aún sigue sintiendo:

"Estoy maravillado por el cariño permanente que me sigue mostrando la gente a través de las redes sociales, a pesar de que ha pasado mucho tiempo que vestí esa camiseta, algo que hice con mucho orgullo. Tengo a mi hija, que nació en Sevilla... muchas cosas que me unirán de por vida a esta ciudad y a este club".

Casas, que posó para los medios del club, habló también de aquel partido en Jaén, de su gran dupla con Amato y del "cariño" que le guarda a Chaparro y Luis del Sol, de quienes sólo guarda "buenos recuerdos". "Con Gaby pasamos unos años maravillosos. Él ya tenía mucha experiencia y yo estaba empezando, así que por ahí me ayudó muchísimo. Fue todo muy bonito, se armó una gran plantilla con Cañas y Merino a la cabeza, que nos transmitían lo que era el club por historia. Pero también estaban Denilson, Benjamín, Ito y muchos canteranos que en ese momento arrancaban: Joaquín, Juanito, Arzu, Capi, Rivas, Dani... ¡un montón!", exclamó.





Recomienda el fichaje de Pussetto (Huracán)



Gastón Casas se ofreció para aconsejar fichajes e informar de los jóvenes que despuntan en la liga de Argentina a Serra Ferrer y a los dirigentes del Betis y, como adelanto, recomendó contratar a Ignacio Pussetto, joven extremo de Huracán, club en cuya cantera fue entrenador hace poco.



"Obviamente, Argentina siempre tiene jugadores ricos en muchas cosas. Hoy en día, por ejemplo en Huracán está Pusseto, que es un jugador de banda. Después habrá que ver las necesidades del club, lo que necesita fichar; pero por supuesto que estaría encantado de ayudar", manifestó.