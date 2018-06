Jorge Molina: "Mejores números que tiene Rubén, pocos lo pueden tener"

La ingente cantidad de goles que han certificado Rubén Castro y Jorge Molina en colaboración, hace que ambos sean voces autorizadas el uno del otro. Tanto es así que, tras una excelente campaña como uno de los puntales del Getafe de Bordalás, el alcoyano ha declarado sobre el ´24´ verdiblanco que " le queda gol, segurísimo. Es algo que ha hecho siempre, goles. Y donde más lo ha demostrado ha sido en el Betis. Si al final no continúa, allá donde vaya seguirá haciendo goles, seguro".



"¿Una apuesta segura? Mejores números que tiene Rubén, pocos lo pueden tener, algunos que van a la selección no llegan a esos números. Así que sí es una apuesta segura", comentó el delantero ante los micrófonos de Radio Marca Sevilla, donde se mostró favorable ante la posibilidad de conformar de nuevo una dupla atacante con Castro, en el club azulón: "Yo lo recibiría con los brazos abiertos, estaría encantado. Sabemos de su capacidad goleadora, al margen de que somos amigos", aseveró.



Asimismo, Molina mencionó que se apuntaría a un acto o partido de despedida del canario con la elástica verdiblanca: "Sí, si hacen cualquier cosa, estaría encantado. Todos conocéis la relación que teníamos, tanto dentro como fuera del campo, así que para lo que el club quiera con Rubén, me gustaría estar", dijo.



Del mismo modo, el de Alcoy también evaluó el curso realizado por el Real Betis, argumentando que la llegada de nuevos jugadores y el cambio de sistema fueron todo un acierto: " No me ha sorprendido la campaña que ha hecho el Betis, ha tenido muy buenos jugadores y ha fichado muy bien. En la primera vuelta, el balance defensivo le perjudicó, pero desde que cambió el sistema, algo que ayudó al equipo, cortó la sangría de goles en contra y han hecho una gran segunda vuelta. Se cambiaron cosas que no funcionaban y el equipo ha cambiado y ha acabado muy bien. Era complicado modificar la dinámica y el negativismo que había en torno al equipo y se ha conseguido. Ahora la gente es ambiciosa y quiere ir a más. Esta temporada tiene que dar el siguiente paso y crecer más", sentenció.



Por último, el alicantino cerró la entrevista mencionando su última experiencia europea con el conjunto heliopolitano, que acabó en descenso: "La experiencia que tengo en ese sentido fue bastante mala. Después de un año muy bueno en el que conseguimos la clasificación europea, el año siguiente fue un auténtico desastre. Eso lo saben en el club y trabajarán a buen seguro para que no se vuelva a repetir", dijo.