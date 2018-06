Adán, esta vez, se cubre las espaldas

El fichaje de Pau López y los constantes rumores acerca del retorno de Adrián San Miguel, así como los que vinculan a porteros emergentes como Dimitrievski o Bono, habrían terminado de convencer a Antonio Adán de que el Betis vería con buenos ojos, esta vez sí, su salida tres años y medio después. El mejoreño, acostumbrado a rechazar proposiciones para cambiar de aires casi desde su aterrizaje en enero de 2014, estudiará ahora con otro talante las que empiecen a llegarle. Incluso, según ha podido saber este periódico, habría dado órdenes a sus representantes de que sondearan el mercado en busca de alternativas sólidas con las que continuar su carrera, que, a sus 31 años, se encuentra en un momento álgido.

Real Sociedad, Liverpool y Olympique de Marsella, por poner solamente los ejemplos más reseñables, se interesaron por Adán en cuanto reverdeció laureles como heliopolitano. El canterano merengue, que había demostrado un compromiso impropio de los recién llegados al renovar cuando el equipo se encaminaba a Segunda división, prefirió seguir como verdiblanco, logrando el ascenso a Primera, el afianzamiento en la máxima categoría y, en la 2017/2018, la clasificación para competiciones europeas. En todos los casos, el cancerbero que se ha erigido en titular indiscutible desde la 13/14 ha tenido un rol protagonista, ganando infinitamente más puntos de los que hizo perder al conjunto de La Palmera.

El precio de salida que habría fijado el Betis está en tres millones de euros, aunque posiblemente, al tratarse del último año de contrato de Antonio Adán en Heliópolis, Serra podría aceptar una propuesta sensiblemente inferior, siempre y cuando el guardameta lo solicite y como gesto a su entrega intachable durante este periodo.

Desde el entorno del deportista de Mejorada del Campo, en cualquier caso, no se descarta su continuidad hasta el 30 de junio de 2019, fecha tope, eso sí, al haber dejado claro el club que no renovará ni mejorará el contrato. Y es que el míster, Quique Setién, ha confesado públicamente que le encantaría contar con Adán y Pau López, reseñando que el catalán deberá ganarse un sitio ante un compañero que ya ha demostrado sobradamente sus cualidades y que se ha adaptado perfectamente a las exigencias del estilo que preconiza el santanderino.

Por lo tanto, si no encuentra un destino que le motive y agrade, el ex del Cagliari afrontaría sin ningún tipo de temor la competencia con el portero llegado del Espanyol. Además, Antonio ha aclarado con los responsables verdiblancos el malentendido surgido cuando optó por operarse en la recta final del pasado ejercicio, pues no soportaba más el dolor en la zona del pubis. Fue tras un partidazo en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, pese a que Setién había declarado en la víspera que aguantaría hasta el final. El interesado demostró su compromiso ofreciéndose para forzar un retorno en los últimos encuentros, cuando Pedro, del filial, y el juvenil Dani Rebollo quedaron como únicas opciones bajo los palos verdiblancos, después de la lesión de Dani Giménez.

Olvidada ya su lesión, Adán afronta otro verano movidito, aunque esta vez con las maletas preparadas por si surge una oportunidad que le llene. Quiere tener las espaldas bien cubiertas.