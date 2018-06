El Betis pide comprensión a los abonados afectados

Nunca llueve a gusto de todos. En líneas generales, la campaña de abonos para la próxima temporada ha tenido una gran acogida entre el beticismo -van 3.000 renovaciones ya-, pero el club ya alertó de que, para mantener su política de precios asequibles, necesita tener unos altos ingresos por asientos premium y una venta elevada de entradas en los partidos de mayor expectación, por lo que aumentará los espacios VIP del Estadio Benito Villamarín.

Y es ahí donde ha llegado el problema. Las obras en los palcos de Gol Norte y Fondo Primer Anfiteatro, así como otras para la ampliación de la tribuna de prensa y radio situada en Voladizo, ha afectado a unos 2.000 socios que deberán ser reubicados, pero no todos ellos están conformes con la solución ofrecida desde la entidad.

Como suele ser habitual en estos casos, las redes sociales son un hervidero de críticas que muestran el malestar de este sector de aficionados. Pero en este caso, dichos seguidores han ido más allá para agruparse bajo la denominación de 'Nuestro Asiento No Existe', utilizando la cuenta de Twitter @PalcosB para aglutinar a todos aquellos que están molestos con la medida adoptada por el club y "llevar a cabo una actuación conjunta ante la actuación abusiva del club y buscar una solución satisfactoria", según anuncia la citada asociación, que estudia presentar una reclamación conjunta a comienzos de la próxima semana.

Historias hay para todos los gustos. Pero en esencia, la queja se sustenta en que la reubicación que se les propone conlleva ocupar un asiento de menos 'calidad', ya que muchos de los que deben liberar se encontraban techados y con una visión centrada.

Desde el club, mientras tanto, se han ofrecido tres posibles vías de solución, a las que muchos otros socios sí se han acogido. "A los abonados afectados se les está ofreciendo tres alternativas: cualquier sitio que esté libre en su misma grada, cualquier sitio que esté libre en el resto del estadio y una tercera vía de reubicarse, incluso con familiares, en una zona de Fondo Grada Baja cerca de la Grada de Animación del Gol Sur, con el precio de la Grada de Animación", explicó ayer al respecto Ramón Alarcón, consejero y director del Área de Negocio del Real Betis, en Radio Marca, donde se mostró al mismo tiempo sensible con las quejas de estos aficionados: "Estamos preocupados y afectados, no hemos sabido transmitir bien las soluciones que da el club. Como ya comenté en la presentación, necesitamos aumentar los ingresos de entradas y para eso tenemos que tener precios más caros en otros servicios para mantener la política de precios bajos".

Por el lado contrario, la parte afectada entiende que las soluciones son "insuficientes" y esgrime que, "en la mayoría de los casos", las localidades a las que pueden acceder presentan "peores condiciones" que las que tenían. Unas molestias que el club entiende, aunque la medida adoptada, insisten, es necesaria.

"A todos nos hubiera gustado no tocar el estadio y mantener los precios bajos, pero también debemos tener en cuenta que es muy complicado. Cuando uno toma esa decisión la toma por el interés general del club, que mejore y crezca. Pido un poco de comprensión, que vayan a taquillas y se informen bien de lo que les ofrecemos y que estos enfados se reduzcan y que la temporada comience con todo el estadio abonado. No habrá viernes y lunes la próxima temporada y eso será motivo de que venga mucha gente al estadio. A lo mejor no hemos medido muy bien cómo comunicarlo, creíamos que con el sms o con llamadas de teléfono iba a ser suficiente y no ha sido así, por eso se ha producido este movimiento de críticas. Intentaremos buscarle soluciones", insistió Alarcón.

De momento, sin embargo, muchos de los socios afectados apuestan por no renovar su carnet y esperar al plazo para reubicaciones que se abrirá el 16 y 17 de julio, al que acudirían con prioridad. Una polémica, en definitiva, a la que todas las partes quieren buscarle una solución.