"Tras el shock inicial, Inui será feliz en Sevilla"

En una especie de avanzadilla para Inui, el ecléctico y original matrimonio formado por Yusuke Uchida (32) y Laura Amores (31) se convierte para ESTADIO Deportivo en un improvisado comité de expertos para analizar lo que le aguarda en Sevilla al primer fichaje del Betis para la 18/19. Él, japonés como Takashi, lleva ya tiempo residiendo en España. Abogado de profesión, desarrolló hasta hace bien poco en Madrid su otra gran pasión, la gastronomía, pues regentó un restaurante donde también ejercía de chef. Fanático del fútbol, celebra el aterrizaje en Heliópolis de un compatriota tan reputado como el '14', una gratísima noticia igualmente para su mujer, sevillana y bética, amén de enamorada de la cultura oriental. No en vano, conoció a su marido mientras cursaba su segunda carrera en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Ahora, padres de una niña de apenas un año, trabaja para una empresa especializada en la exportación de aceite de oliva, entre otros destinos, al Lejano Oriente.

"Los japoneses nos adaptamos bien a España por el clima y por la comida, que nos encantan. Inui es de Shiga, una ciudad mediana (algo así como Zaragoza) del centro de Japón, cerca de Osaka y Tokio. Allí hace calor, pero no tanto como aquí. ¡Y habláis muy rápido!", apunta Yusuke, quien tercia: "Pero es un gran fichaje para el Betis. Lo he seguido mucho en el Eibar, como a otro japonés, Gaku (Shibasaki), que ha jugado esta temporada en el Getafe. Estoy deseando ver en directo a Takashi en el Benito Villamarín". Lo secunda Laura: "Ya va siendo hora. Como hemos vivido muchos años fuera, creo que no vamos desde que estaba en Segunda. Me gustaría ver cómo ha quedado el Benito Villamarín tras la remodelación. Sobre todo porque estamos en territorio enemigo". Bromea porque están viviendo en un piso familiar del barrio de Nervión, muy cerca del Sánchez-Pizjuán, si bien ella creció desde los 7-8 años en Los Bermejales. "A tiro de piedra de La Palmera", zanja.

Esta profesional del marketing, que se especializó 'in situ' en el Estudio de Asia Oriental y aprendió japonés para ejercer también de traductora, ahonda en cómo presupone que será el acoplamiento de Inui a su nuevo equipo: "Tras el shock inicial, seguro que será feliz aquí. Viene de vivir en Eibar, donde seguramente no habrá conocido a gente tan abierta como los sevillanos. Ellos no son tan espontáneos como el español medio, ni mucho menos como el sevillano medio, aunque yo tuve suerte, porque tanto Yusuke como su familia son más abiertos de mente. De todas formas, la idiosincrasia japonesa los convierte en gente muy perfeccionista. Son cuadriculados, algo así como entendemos a los alemanes en Europa. Funcionan como el engranaje de una máquina, por lo que, en materia de trabajo, se adaptan a toda exigencia. En lo otro, no va a tener problemas, porque se le ve un chico simpático, y aquí la gente es cariñosa y se lo transmitirá".

En cuanto al clima, Laura no cree que Inui vaya a sufrir especialmente, si bien "esto no es Eibar, lógicamente", aunque "los veranos en japón son insoportables por la humedad, que es del 70% generalmente, lo que provoca que allí se sude mucho y se cansen antes. Por eso, los japoneses agradecen un calor seco como el de Sevilla". Esta bética de tradición familiar, con muchos socios entre sus tíos y primos, recalca que los nipones "tienen en común con los españoles la pasión por el fútbol, que en ellos también extienden a su trabajo, pues su profesionalidad y dedicación son loables".

Por último, este particular matrimonio, con un máster en esa fusión que experimentará dentro de muy poco Takashi Inui, está seguro de la repercusión que tendrá el fichaje en Japón y de los pingües beneficios que reportará al Betis. "Las empresas de allí se están interesando cada vez más en los equipos de LaLiga, sobre todo en los que juegan él y Gaku. Verán un plus vincular sus marcas con esos clubes, no sólo para la expansión en mercados internacionales como el español, sino también a nivel interno, porque son futbolistas muy queridos y respetados. Seguro que muchos japoneses querrán comprar la camiseta del Betis con el nombre de Inui, aparte de que habrá empresas que ofrecerán patrocinio y esponsorización", asevera Yusuke, mientras que Laura recuerda: "En Tokio, cada informativo reservaba unos minutos para hablar del fútbol español. Admiran profundamente esto, no sólo por el flamenco y la comida. Están muy enterados. Por ejemplo, me sorprendía que, cuando me preguntaban de dónde era y les decía que de aquí, me dijeran 'pero, ¿eres del Betis o del Sevilla?'".