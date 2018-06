Bartra: "Estoy al mejor nivel de mi carrera"

Tras comparecer el pasado viernes en un acto publicitario, Marc Bartra dejó también algunas declaraciones en exclusiva para Europa Press, según las cuales, ha valorado la temporada realizada por los suyos, hablando desde temas afines a la selección como incluso correspondientes al vestuario verdiblanco: "Desde el primer día vi que había muy buen ambiente. Vi toda la alegría que se transmite y la seriedad cuando había que tenerla. Creo que esa es la clave del éxito que hemos tenido, vivir el día a día con alegría, pero con la responsailidad para poder hacer las cosas bien".

cada tres o cuatro días, estar a un gran nivel", aclaró sobre los movimientos que está realizando la dirección deportiva bética en estas semanas acontecidas tras el fin del curso futbolístico. "Se están haciendo las cosas bien contratando a jugadores, y creo que es importante porque vamos a competir en tre competiciones y eso te exige,", aclaró sobre los movimientos que está realizando la dirección deportiva bética en estas semanas acontecidas tras el fin del curso futbolístico. Ante la cuestión de su ausencia en la lista de Lopetegui no tardó en comentar que "esto es fútbol y son decisiones que hay que respetar. Y a partir de ahí sólo pienso en que la siguiente convocatoria pueda estar y en eso voy a luchar". "Los 23 jugadores son, del primero al último, jugadorazos. Son futbolistas que han sido importantes en sus clubes y han hecho cosas muy buenas. El hecho de no estar en la selección te dice el nivel que tiene, algo que es también importante para la confianza hacia una selección que es muy potente", prosiguió.



"Ahora es cosa de dejar pasar los días y de seguir apretando los dientes. Nadie me ha regalado nunca nada y eso es lo que me ha hecho más fuerte, así que sólo queda seguir adelante como he podido hacer hasta ahora", concluyó el bético en sus declaraciones para el mencionado medio..