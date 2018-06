Guardado no atisba drama

"Me hubiera gustado ganar en el tema de confianza; faltando una semana para el inicio, ganar siempre te la da. Nos falta afinar muchas cosas a nivel ofensivo y defensivo, pero hay tiempo para trabajar lo que se vio mal. Al final, era un partido de preparación y necesitábamos cambios; en mi caso y el de Héctor (Moreno), tener minutos, pero no arriesgar, porque venimos de lesiones. Entonces, es difícil dar un análisis. No nos dejó contentos, pero nos ocupan muchas cosas para llegar bien al Mundial", resumía Andrés Guardado, dolido con la derrota frente a Dinamarca (2-0), aunque satisfecho por los 45 minutos que, dentro del plan diseñado por Osorio, tuvo para olvidar su operación.

"Mientras estuvieron ellos (Herrera y Guardado), controlamos muy bien el juego. En la segunda parte, con las modificaciones, en algunas ocasiones llegamos algún segundo tarde a la presión", se lamentaba el seleccionador de México, que afrontó ayer su último día en tierras nórdicas antes de abandonar el ´stage´ para aterrizar en su cuartel general de Moscú.