Haro y Catalán anuncian "avances con algunas negociaciones"

Las dos cabezas visibles de 'Ahora, Betis, Ahora' fueron los encargados de abrochar anoche la temporada de Heliópolis, programa líder de la televisión oficial del club, donde analizaron varios temas candentes del presente y el futuro heliopolitanos. Ambos coincidieron en que "la temporada, deportivamente hablando, ha sido un éxito", pero instaron a todos a no conformarse para mantenerse en todo lo alto muchas temporadas más.

"Si uno echa la vista atrás, cuando presentamos el proyecto, ve que se ha cumplido todo, incluso adelantando algún año en ciertos casos; es para estar satisfechos, pero, si nos confiamos y creemos que está todo hecho, sería un error gravísimo. Estamos creciendo, quizás más rápido de lo que pensábamos, pero debemos coger impulso para mantenernos en esa línea, en ese nivel, y no bajar nunca de ahí. El Betis debe apuntar a presupuestos de 120-130 millones de euros, que es lo que te da capacidad, gestionando correctamente esos recursos, para estar de forma recurrente en Europa. Lejos de esa cifras, difícilmente podremos competir con esos clubes que, ahora, nos superan en un 50%", argumenta Ángel Haro, al tiempo que su mano derecha explicaba el cambio de discurso: "Hablábamos del partido a partido porque no queríamos meter presión por llegar a Europa. Pensábamos que sería este año o el siguiente, pero sabíamos que el Betis debía estar peleando con equipos de un presupuesto similar, como Villarreal, Athletic o Real Sociedad. Es una alegría haberlo conseguido, además de esta forma, creando un bloque importante, con una base buena para crecer. Esto nos lo hace más fácil a todos". Una de las consecuencias, según el presidente de la entidad, es el aumento en el patrimonio humano: "Es palpable que, en el valor de la plantilla de tres años hacia ahora, hemos experimentado un gran crecimiento".

Ahora, toca redoblar esfuerzos para hacer un equipo competitivo, con un fichaje ya oficializado (Inui), dos a falta sólo de ese trámite (Pau López y Canales), así como varios en ciernes. "El tema del Mundial también influye en que haya menos movimientos, aunque está habiendo interés de otros clubes en nuestros jugadores. Es verdad que está un poco parado todo. El Betis siempre ha sido querido y despertado interés, pero no tanto; la inestabilidad influía en la imagen. Ahora, hay un proyecto serio, con profesionales como Serra o Quique que lo están desarrollando de manera óptima. El área deportiva está funcionando como un reloj y los jugadores han hecho bien su trabajo, por lo que es normal que haya otros futbolistas que quieran unirse", aseveró el empresario villaverdero, al tiempo que José Miguel López Catalán confesaba que están, en este sentido, desbordados: "Este año estamos teniendo cinco veces más contactos, solicitudes, ofertas y proposiciones; y eso que está empezando el mercado. El Betis es, ahora mismo, un equipo muy atractivo, no sólo por haber entrado en Europa, sino por todo lo que desprende de estabilidad, buen ambiente, entrenador con el que los jugadores disfrutan... Otros años, sin desmerecer a nadie, era más difícil afrontar el proyecto y colocar a varios jugadores. De todas formas, el mercado está complicado y muy inflado. Hay traspasos de 30-40-50 millones, por lo que hay clubes con mucho dinero, con los que competimos. Nuestra idea es seguir creciendo. Es verdad que hay dos, Real Madrid y Barcelona, que están en otra dimensión. El Atlético, hace 10-12 años, no estaba donde ahora, pero lo han hecho bien, y hacia eso debemos ir nosotros. Valencia o Villarreal están por encima, pero debemos aspirar a superarlos para olvidar completamente aquello de mirar para abajo. Ése es el plan, tirando de humildad pero también de ambición".

Cuestionados por las incorporaciones que restan, ninguno de los dos quiso 'mojarse' en exceso, si bien el primer rector bético apuntaba: "Hay mucho trabajo adelantado, es cierto, pero los fichajes deben madurarse. Tenemos nuestras listas cortas de jugadores y avanzamos con algunas negociaciones; estamos contentos, pero no podemos hacer valoraciones hasta que acabe el mercado. Es pronto. Eso sí, no estamos quietos". Las palabras de Ángel Haro las matizaba y ampliaba López Catalán, "convencido de que el año que viene habrá equipo para afrontar con garantías las tres competiciones", pero avisa a navegantes: "Es difícil la temporada en que se vuelve a Europa. Encargamos un análisis que dice que, de media, se pierden cinco posiciones en LaLiga esos años. Tenemos que confeccionar una plantilla de nivel para que las rotaciones permitan rendir jueves y domingo. El trabajo de la comisión deportiva y el entrenador ya está hecho; tenemos muy claro lo que queremos para la 18/19, entre refuerzos y cambios en la plantilla. Ahora, estamos con esas listas cortas para escoger a los mejores jugadores posibles. Queremos traer jugadores del nivel de Bartra".

Sea como fuere, la cabeza visible del consejo de administración anuncia que no habrá locuras en cuanto a gastos desorbitados. "Existen recursos, pero, si queremos crecer de una manera sostenible, hay que invertir justo lo que vendes... lo que no significa que no puedas gastar un poco más. Queremos tener una política en la que en las cuentas de pérdidas y ganancias haya poco balance positivo, porque lo que sobra se invierte en el sueldo de los jugadores, lo que conlleva ese ajuste. Pero depende de las oportunidades del mercado, que a veces te ofrece jugadores a un precio muy interesante (como ocurrió con Bartra, que decidimos fichar porque contábamos con indicios de que la Fiorentina iba a comprar a Pezzella), pero los éxitos deportivos vienen de una buena salud financiera. Porque, si es regular, el año siguiente o el otro te vas a encontrar con un equipo deshecho".

Un tema 'caliente' es el de Fabián, pretendido por clubes pudientes, sobre todo de la Serie A, que amenazan con llevárselo, situación que preocupa y ocupa en la planta noble del Benito Villamarín. "Estamos muy satisfechos de él y convencidos de que lo mejor que le puede pasar es que se quede en el Betis y sea el año que viene un puntal del equipo. Sabemos que él está muy contento; lo vimos en el famoso spot, que ha quedado estupendamente. Queremos desmentir todos esos rumores de que ya ha venido el Nápoles con los 30 millones y que mañana vuela hacia allá. No es así. Es una situación en la que hay un jugador que lo ha hecho muy bien, que está muy cotizado y que habrá equipos interesados en él. Veremos si esos intereses se transforman en propuestas. Desde luego, el Betis no va a querer venderlo, pero existe esa cláusula de rescisión que esperemos que no hagan efectiva, para que Fabián siga el año que viene con nosotros. Cuando tienes activos buenos, nos va a pasar esto más veces; no es sólo por él, sino que preguntan clubes y agentes por otros futbolistas, como también otros ofreciéndose. Hay que valorarlo todo, pero soy optimista", sentencia el vicepresidente, terciando luego Haro: "Que hay interés de muchos equipos por Fabián es cierto, pero ofertas, mucho menos por la cláusula, no existen. Tenemos un entendimiento perfecto con el jugador, con sus agentes y con su familia. Trabajamos para que se quede, así que poco más podemos decir por ahora".

Finalmente, los dos abogan por no preocuparse por el nuevo estatus del Betis. Así, Haro pronostica "un año bonito" si el equipo "no pierde sus valores", idea en la que ahonda Catalán: "Queremos que los béticos estén felices, que disfruten, que se sientan identificados con su equipo y con los que trabajamos en él. Cuando vienen alegrías, hay que disfrutarlas, aunque sabemos que no es fácil por los equipos con los que competimos, que tienen más dinero y presupuesto que tú".