Lo de Mikel Merino no se alargará

A día de hoy, Mikel Merino (21) sólo tiene claro que desea volver a LaLiga. Su futuro, eso sí, está en manos de Rafa Benítez, mánager de un Newcastle que, tras tenerlo cedido, ha pagado siete millones de euros para quedárselo en propiedad.

El ex de Osasuna comenzó jugando a un notable nivel en la Premier League, pero terminó teniendo pocos minutos, al estar lastrado por las lesiones. La posibilidad de que salga, a cambio de unos 10 ó 12 millones de euros, es real, pero el internacional sub 21 aún no ha decidido a qué equipo se iría, en el que caso de que le dejasen salir.

Por los años de contrato no será, pues tanto Betis, como Real Sociedad y Athletic Club le han puesto sobre la mesa una oferta por cinco temporadas. A Setién le gusta y Bartra, muy feliz en Heliópolis y con quien coincidió en el Borussia Dortmund, puede ser un buen gancho, si bien los clubes vasco llevan tiempo tentándole y tienen un poderío económico importante. Además, permitirían al navarro estar más cerca de casa.

La cuestión es que la de Merino no será una de esas largas telenovelas estivales. Tampoco quiere decir que vaya a ser inminente, pero hay algo que invita a pensar que no será una operación de cierre de mercado: la ventana de transferencias en Inglaterra termina este año el 9 de agosto. Y, precisamente, en la Premier han tomado la decisión de adelantarlo el cierre para que los clubes no pierdan jugadores cuando ya ha arrancado la competición.

Por tanto, aunque en España el mercado siga abierto, sería muy complicado que a partir del 9-A Merino pudiese salir: la norma busca proteger a los clubes ingleses de los 'robos' con la liga en marcha.