Feddal: "Con esfuerzo, todo sale adelante"

Seis meses después de caer lesionado la pasada temporada en el partido ante el Villarreal, Zou Feddal ha vuelto a pisar un terreno de juego. Lo ha hecho esta noche en el Vitality Stadium de Bournemouth, donde ha jugado algunos minutos de la segunda parte. Suficientes para volver a sentirse futbolista de nuevo. "Estoy muy contento y agradecido a la gente que me ha estado apoyando. Con dedicación y esfuerzo todo sale hacia adelante. Animo a cualquier persona que tenga una lesión de gravedad a que se esfuerce, de todo se sale", ha declarado a los medios oficiales, donde ha reconocido que lo ha pasado muy mal durante su recuperación. "Muchísimo. Lo pasé mal sobre todo desde marzo a mayo viendo cómo jugaba y disfrutaba el equipo. Lo pasé mal desde casa, pero mis compañeros me hicieron disfrutar y acabaron bien la temporada. Deseaba que llegase este momento. Lo he encontrado a base de sacrificio, trabajo y constancia".

En este mismo sentido, Feddal se mostró muy agradecido por el cariño recibido durante este tiempo. "Tenemos un gran grupo de profesionales y una plantilla impresionante, de las mejores en las que he estado. Quiero agradecer mucho el cariño que me ha dado la afición. Ha sido algo constante cada vez que salía por la calle. La gente ha estado muy cerca de mí y me daba apoyo en cada momento. También todos los profesionales del club han estado cerca de mí y me han apoyado mucho. Me he sentido en todo momento como si estuviera en mi casa junto a mi mujer y mis padres recuperándome".

Ya mirando al futuro, Feddal espera una "temporada muy ilusionante" en la que el equipo regresará a Europa, aunque el marroquí advierte que el equipo se mantiene "con los pies en el suelo". "El Betis es humildad. Somos un grupo de chavales que entrenamos con mucha ilusión por conseguir grandes cosas y alegrar a tanta gente. Que no quepa duda de que vamos a ir con todo lo que haga falta para conseguir cosas importantes para este gran club".

En cuanto al rendimiento del equipo durante esta pretemporada, Feddal se ha mostrado muy optimista. "Intentamos hacer lo que el entrenador nos pide y probamos cosas nuevas. Todo está saliendo muy bien y esperemos que siga así, pero es verdad que cuando llega la hora de la competición oficial las cosas cambian un poco. Estamos mentalizados y no nos fiamos de nada. Sabemos que vamos a tener que dar lo mejor porque competimos en tres competiciones. Estamos orgullosos de competir en ellas y conseguir buenos resultados".

Para terminar, Feddal destacó el buen momento de su compañero Ryad Boudebouz: "Está en un momento muy bueno. Estoy muy contento por cómo se encuentra y ojalá esté así durante la temporada, tanto él como Canales, Guardado y todos los que jueguen. No me gusta destacar a ninguno, al contrario. Esto es un deporte colectivo, no individual. Boudebouz necesita a otro y otro a él. Todos nos necesitamos para tirar hacia adelante".