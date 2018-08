Feddal: "Me gustaría ganar un título con el Betis, y si es este año, mejor"

Zouhair Feddal volvió a sentirse futbolistas el pasado fin de semana cuando jugaba sus primeros minutos ante el Bournemouth después de su larga lesión en el tendón de Aquiles. "Me falta ritmo, he estado seis meses sin competir, sin chocar, sin saltar... pero la progresión está siendo muy buena. Es una lesión complicada y lleva su tiempo, he estado en verano trabajando para ganar tiempo y ahora estoy con el grupo intentando recuperar la forma lo antes posible, no va ser nada fácil pero me queda un poco para estar al 100%", ha reconocido el marroquí en una entrevista a Radio Sevilla.

El defensa verdiblanco sabe que tendrá mucha competencia esta temporada, pero no por ello precipitará su vuelta. "Los futbolistas somos egoístas y nos vemos titulares siempre, yo tengo muchas ganas de ganarme mi puesto pero tampoco quiero volverme loco. Hay que ir con pausa y paciencia para no tener una recaída o seguir sintiendo dolor. Lo he superado bien, desde que me lesioné empecé con la recuperación. He hecho las cosas bien por lo que no tengo miedo, lo he dado todo y no tengo ningún tipo de miedo, solo que te falta esa chispa que tienes cuando estás al 100%", ha comentado el bético, dejando claro que no tiene temor a una posible temor a una recaída: "Un tendón operado es muy difícil que se rompa, es más probable que se rompa el otro".

Sobre los objetivos que se marca para esta nueva temporada, Feddal tiene muy claro su sueño: "Soy de los que prefiere ir partido a partido pero me gustaría ganar un título con el Betis, si puede ser este año pues mejor, pero hay que ir paso a paso, el primer partido será con el Levante, y vamos a ir así hasta abril, y a partir de ahí soñaremos".

En cuanto a si ves más posibilidades de levantar un título en la Copa o en la Europa League, el marroquí ha manifestado: "Veo posibilidades en todas, el objetivo del Betis en Liga siempre es mantenernos entre los de arriba. Luego en Copa tenemos nuestras cartas, yo llegué a una final con el Alavés y nadie lo esperaba. El Betis lo tiene todo para llegar lejos en Europa y en Copa del Rey. No digo que una sea más fácil que la otra, el fútbol son momentos, y si un día no estás bien...".

Por último, Feddal habló sobre sus alusiones al Sevilla en las redes sociales, asegurando que todo forma parte de la guasa: "Todo lo que hago lo hago sanamente, no para hacer daño ni meterme con nadie, he recibido muchas amenazas e insultos pero supongo que esa gente no pertenece al Sevilla. Hay que tener buen humor, eso se transmite también en Sevilla, aquí el fútbol se vive muy intenso y eso me encanta".