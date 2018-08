El eterno 'impasse' por Montoya

Jornada sin ´fumata´ por Montoya también la de este martes, cuando no hubo retrocesos reseñables ni una ruptura de las negociaciones, aunque tampoco los avances esperados para dar carpetazo a un asunto que, aparentemente, interesa a todos. Más todavía al haberse reducido considerablemente la distancia entre las pretensiones del Valencia (ocho millones en un principio, plantándose Mateu Alemany en seis) y las del Betis (que llegaría a los cinco, variables incluidas).

Sin embargo, las partes se siguen mostrando aparentemente inflexibles, por lo que lo que el ´culebrón´ se prolongará, como mínimo, un día más. Una auténtica partida de póquer en la que nadie quiere dar su brazo a torcer ni ofrecer pistas al contrario de sus debilidades o intenciones. La idea en Heliópolis, como ya se apuntó en estas mismas líneas, es concretar antes del comienzo de la temporada la llegada del lateral, por lo que esperarán a Martín hasta este fin de semana, pero no más allá. Se lo deben al de Gavà, que tuvo el guiño inequívoco de hacer ver a Marcelino y al club que su deseo es el de volver al Betis, donde ya militó en la segunda vuelta de la 15/16. Quizás ese paso al frente, verbalizado por su agente, enfangó más que aclaró el panorama, pues no sentó nada bien en Mestalla. Por ello, las posturas se han suavizado bastante en las últimas horas, negando Marcelino García Toral la mayor (la petición de salir de Montoya y su mala relación), al tiempo que el representante del jugador, Juan de Dios Carrasco, prefiere ahora el silencio para no mediatizar ya el desenlace de una gestión que se está alargando mucho en el tiempo.

En la Avenida de La Palmera, por tanto, aceptan el ´impasse´ con resignación. Sin quedarse de brazos cruzados, claro está. Así las cosas, se han activado otras vías, incluyendo ya a laterales zurdos en el horizonte de alternativas, pues la hoja de ruta pasa por reservar una cantidad reseñable de la partida presupuestaria para la ´guinda´ del proyecto, el mediocampista ofensivo o atacante con caída a banda (ambos perfiles gustan y se contemplan, si bien únicamente se apostaría finalmente por uno), por lo que debe llegar un tercer portero a coste muy reducido y no se reclutará, en principio, más que a un lateral, confiando en la polivalencia de quien abroche la defensa o de otros componentes actuales del plantel, como Mandi, Guardado, Feddal, Francis o Tello, para cubrir contingencias por fuera durante una exigente temporada con tres competiciones por delante.

Con todo, la planificación que comanda Lorenzo Serra Ferrer sigue muy viva. El tope salarial impuesto por LaLiga y la propia caja del club suponen un listón insuperable, si bien la ingeniería financiera, con cuatro fichajes a coste cero (primas aparte) de los seis ya oficializados, permite cierto margen de maniobra para finiquitar el plantel. Además, el capítulo de salidas no está cerrado, pues deben encontrar acomodo varios futbolistas que no tendrían muchos minutos a las órdenes de Setién (Tosca, Brasanac, Narváez, Álex Alegría), al tiempo que no se descartan ofertas por otros como Sanabria (pese a que el Betis da por segura su continuidad) o Camarasa, las cuales podrían retocar al alza el montante disponible para la recta final de un mercado veraniego con muchas sonrisas en verdiblanco, pero aún con opciones de redondear la ilusión en las huestes del Benito Villamarín. El próximo será un lateral.