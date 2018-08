Para dos onces de béticos brasileños

A pesar de no ganar un Mundial desde hace 16 años y que sus campeonatos nacionales no suelen enmarcarse entre los mejores, pocos dudan de que Brasil es la mayor potencia futbolística de todos los tiempos. Su cantera inagotable de talentos así lo corrobora, y rara es la competición liguera que no disfruta de un jugador brasileño. La Liga española puede alardear de haber tenido a muchos a lo largo de su historia, algunos, de los mejores, una larga lista en la que el Real Betis Balompié también tiene su parte de culpa.

Porque la, habiendo nombres de muy buen recuerdo para el aficionado bético. Otros, quizás, no tanto...

El olfato goleador de Ricardo Oliveira y Edú, junto a las magistrales faltas directas de Assunçao, contribuyeron sobremanera a firmar una de las épocas más gloriosas del Betis. En aquel equipo también estaba Denilson, cuyo gasto de adquisición siempre pesó más que aquellas inolvidables bicicletas.

, quienes pasaron sin pena ni gloria por Heliópolis, como también hicieron Roversio, Leo Baptistao, Fabao, Wagner, Lima o Damiao. Otros, casos de Sobis o Tardelli, quedaron por debajo de las expectativas creadas con su llegada, mientras que Robert, a base de goles, o Iriney, con su entrega, sí llegaron a convencer. Y para el bético más novel, nombres menos conocidos como Moreira, Da Silva o Pessanha, en Sevilla entre los años 50 y 60.

Podrían caber en esta lista otros jugadores como el de Mehmet Aurelio, nacido en Brasil pero nacionalizado turco cuando jugó de verdiblanco, o el de Ivonaldo, que no llegó a participar en ningún encuentro oficial.