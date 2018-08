Sanabria no deshace la maleta

El futuro de Tonny Sanabria sigue en el aire, ya que la del West Ham no era la única opción que manejaba para cambiar de aires. Tanto es así que, como ha venido informando ESTADIO Deportivo los últimos días, hasta dos clubes más de la Premier League han sondeado a los nuevos agentes del paraguayo para conocer su situación. Uno de ellos podría ser el Bournemouth, precisamente contra el que volvió a los terrenos de juego el viernes de la semana pasada, tras un pequeño parón por una molestia en la rodilla que no pasó a mayores.

Sea como fuere, el Betis esperará para realizar su último movimiento hasta ver lo que ocurre en la tarde de mañana, cuando se cierra el mercado estival en la Premier League. No tiene ninguna intención del malvender a su '9', aunque en Heliópolis creen tener bien cubierta esa posición con el emergente Loren y con Sergio León. Además, según el pacto alcanzado con la Roma hace dos años, si uno de los postores llegara a presenta una propuesta formal de 25 millones de euros o más, los 'giallorossi' pueden obligar a sus homólogos hispalenses a atenderla o a comprar el otro 50% (por 11,5), por lo que la anterior cantidad, a la que podrían llegar sin problemas los dos clubes de la Premier aún interesados, se establece como listón.

Por si acaso, el suramericano mantiene las maletas hechas, pues su futuro se resolverá en cuestión de horas. En realidad, ni el artillero ni los heliopolitanos tienen un especial interés en deshacer su alianza, aunque ninguno desaprovechará una oportunidad de ganar más.

Las exigentes condiciones a los jugadores extranjeros para jugar en Inglaterra constituyen una de las claves para que alguno de los clubes 'tapados' se decidan a apostar de verdad por Tonny Sanabria entre hoy y mañana.

López Catalán, tajante

"Tonny Sanabria se queda. Él no va a ir a ningún otro equipo. Estamos seguros de que le irá muy bien con la camiseta del Betis", apuntaba ayer el vicepresidente y consejero delegado verdiblanco, José Miguel López Catalán, en 'Tele Radio Stereo', una emisoria de Roma. Y es que en la capital italiana se frotaban las manos con la posible salida del delantero hacia la Premier -el West Ham se cayó de la puja, pero no así otros dos clubes, que se lo están pensando-, ya que la mitad de los recaudado (12,5 kilos como poco) iría a sus arcas, estando obligado en caso de no aceptar 25 millones el Betis a comprar la otra mitad de sus derechos, propiedad de los 'giallorossi', por 11,5. Desde la planta noble del Benito Villamarín habrían cortado el tema por lo sano.