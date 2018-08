Camarasa, en Cardiff para pasar las pruebas médicas

Víctor Camarasa parece que no vestirá la camiseta del Real Betis Balompié la próxima temporada, puesto que, salvo giro inesperado, el centrocampista valenciano jugará este curso en el Cardiff galés, equipo recién ascendido a la Premier League. De hecho, según informa hoy desde Inglaterra la BBC, el todavía jugador bético ya estaría en Cardiff para pasar hoy el reconocimiento médico previo a la firma de su cesión.

Según adelantó en la madrugada del martes al miércoles el diario Marca, Camarasa saldrá en calidad de cedido pero sin opción de compra sólo un año después de aterrizar en el Benito Villamarín, a donde llegó procedente del Levante por siete millones de euros, siendo una de las apuestas más fuertes de la dirección deportiva en el pasado mercado estival de fichajes.

Con este movimiento, que se debe hacer oficial en las próximas horas ya que el jugador no se ejercitó ayer con el resto del grupo para resolver su futuro, el de Meliana busca los minutos de los que no gozó durante la campaña pasada después de no terminar de adaptarse al estilo de juego de Quique Setién. Aun así, hay que recordar que el futbolista siempre ha sido reacio a salir del club verdiblanco, llegando a rechazar algunas propuestas durante el invierno pasado, como fue la del Brighton, el cual ofertó hasta 10 millones de euros por hacerse con sus servicios.

Una operación que también le es beneficiosa a la entidad de la Avenida de La Palmera, puesto que libera un importante salario que permitirá al vicepresidente deportivo heliopolitano, Lorenzo Serra Ferrer, tener un cierto margen económico para afrontar otras contrataciones que refuercen las posiciones más débiles en la plantilla del Real Betis Balompié.

Con la salida de Camarasa, sumada a la de Fabián al Nápoles hace unas semanas, la planta noble verdiblanca tiene como objetivo la incorporación de un futbolista que refuerce la zona ancha del terreno de juego y complemente a Guardado, Canales, Boudebouz, Joaquín e Inui, que están llamados a liderar dicha parcela de juego.