El agente de Tagliafico: "El Betis no me llama desde enero"

Nicolás Tagliafico ha vuelto a aparecer en la lista de objetivos del Betis. El conjunto verdiblanco intentó su contratación en enero, pero finalmente acabó recalando en el Ajax. Ahora, Serra busca lateral izquierdo y ha pensado en el italo-argentino para esa demarcación. Sin embargo, no parece que el Ajax esté por la labor de dejar salir a un futbolista con el que cuenta.

ESTADIO se ha puesto en contacto con Ricardo Schlieper, quien no recibe noticias del conjunto bético desde el mercado invernal. "No hablo con el Betis desde entonces y recientemente lo he hecho con Marc Overmars y no me han comunicado que tengan una oferta del Betis ni que deseen desprenderse del jugador. Ajax cuenta con él, están bien en la clasificación para la Champions", señalaba Schlieper, quien señala que hay equipos que sí le han preguntado por el jugador, si bien no hay intención de salir.

Serra Ferrer sigue peinando el mercado en busca del jugador idóneo. En principio tampoco será Álex Moreno, ya que el interés que surgió al principio del verano por el rayista se ha ido diluyendo y hace semanas que no se ha vuelto a tocar al zaguero franjirrojo. Cucurella, del Barcelona B es uno de los últimos que ha entrado en el casting.