Los elogios del técnico del Frosinone al Betis

Tras vencer en el día de ayer ante el Frosinone, el Real Betis sigue siendo protagonista de grandes elogios por parte de sus rivales. Esta vez ha sido Longo, entrenador del combinado italiano al equiparar el nivel de los de Setién a otros clubes de alto nivel.

"Estoy sorprendido de cómo el equipo trabajó en el nivel defensivo. Con un equipo acostumbrado a manejar el juego como una escuadra típica española, sus oportunidades podrían haber sido mucho más numerosas si no te sientes cómodo en el campo. En la segunda mitad también fuimos a defensa de cuatro, con un dibujo que no es el nuestro y, en cualquier caso, lo interpretamos de la mejor manera. Hemos estado compactos, he visto cosas buenas. Contra equipos que son similares al Betis, como puedan ser la Juve, el Milan, el Inter, la Roma, el Nápoles o la Lazio los partidos serán de este calibre", mencionó sobre la complejidad del partido que se le había planteado y los rivales que se encontraría en la competición doméstica italiana.

Así ensalzó el preparador de los frusinati el juego desplegado por los heliopolitanos, de cara a valorar el trabajo realizado por los suyos.