Tagliafico: Un entuerto con lío de agentes incluido

El fichaje de, al menos, un lateral que compita con Barragán y Junior (más Francis, que se quedaría si el que llega es sólo zurdo) se le atraganta a Serra Ferrer, que se mostró tremendamente hábil para adelantarse a muchos competidores por Canales, Pau López, Inui y Joel, que llegaron a coste cero, así como para convencer a William Carvalho y el Sporting de que venir a Heliópolis era la mejor opción para el internacional portugués. A partir de ahí, no ha tenido suerte... ni tampoco se lo ponen fácil.

Así, Jonny prefirió esperar a que el Atlético de Madrid se decidiera a apostar de verdad por él, aunque haya tenido que marcharse un año cedido al Wolverhampton, mientras que Montoya, el ´plan B´ para abrochar los costados de la retaguardia, sí se posicionó claramente por los verdiblancos, aunque el pulso con el Valencia no acabó bien, pues a Mateu Alemany, antiguo socio y amigo del vicepresidente deportivo de los hispalenses en el Mallorca, le sedujo más el poderío económico de la Premier League. El de Gavà ha acabado en el Brighton, el que más pujó por su traspaso, aunque sus preferencias allí pasaban por enrolarse en el Fulham.

El siguiente en la lista de preferencias es un viejo conocido, Nicolás Tagliafico, que ya estuvo a punto de ser el elegido durante el pasado mercado invernal, si bien su antiguo club, el Independiente de Avellaneda, acordó una venta con el Ajax por cuatro millones de euros. A punto de cumplir 26 años, Sampaoli lo ha convertido en internacional absoluto por Argentina, aunque cuenta con pasaporte italiano y, por ende, no ocuparía plaza de extracomunitario, una ventaja añadida para los intereses béticos.

Ocurre que, como con Mbabu, el intermediario que están utilizando los heliopolitanos no sería el idóneo, según ha podido corroborar ESTADIO Deportivo, que ya desveló en su momento que Serra había hablado por el emergente lateral derecho suizo-congoleño del Young Boys con Umberto Riva, pero el verdadero representante es Nojan Bedroud, que nombró un intermediario autorizado que sigue esperando a día de hoy respuesta desde la planta noble del Benito Villamarín. El último lío, muy a su pesar, lo protagoniza Tagliafico, ofrecido al Betis por el ex futbolista Vinny Samways, que coexistió con Alexis Trujillo, secretario técnico heliopolitano, en la U.D. Las Palmas, aunque no en el primer equipo. Radio Marca desvelaba los entresijos de esta operación, argumentando que Ricardo Schlieper ya no es el asesor del internacional albiceleste, sino Óscar Moyano, extremo éste que quiso aclarar este periódico hablanco con todos los protagonistas. En primer lugar, con Schlieper, que no tenía constancia de este nuevo acercamiento, si bien reconocía que otros clubes han preguntado sin suerte por él: "No hablo con el Betis desde enero, y recientemente lo he hecho con Overmars (director deportivo de los holandeses) y no me comunicó que tengan una oferta del Betis ni que deseen desprenderse del jugador. El Ajax cuenta con él; están bien en la clasificación para Champions".

Por su parte, Samways prefería ser cauto en su conversación con ED, aunque se mostró "seguro a un millón por cien" de contar con poderes para mover a Tagliafico, apuntando al lunes como día clave para resolver este ´culebrón´: "Todavía no hay acuerdo entre clubes". En una línea similar se expresaba Óscar Moyano, teórico nuevo representante del central y lateral zurdo, por quien el Betis habría llegado a los siete millones de euros, pidiendo el Ajax diez por su pase, aunque restaba la formalidad de una propuesta por escrito. El futbolista aspiraría a un sueldo de 1,2 kilos, muy superior al que percibe en los Países bajos. Siempre teniendo en cuenta que Independiente, por el acuerdo suscrito a primeros de 2018, se llevaría un 15% de cualquier plusvalía.

Ante esta disparidad de versiones, este diario se puso en contacto con el propio Nicolás Tagliafico, que, muy amablemente, aclaró que le ha llegado indirectamente "sólo un interés" del Betis (en Radio La Red de Argentina añadió que no creía "que se concretara eso", en alusión a los rumores sobre los de La Palmera), al tiempo que dejaba patente quién lleva sus designios: "Mi representante sigue siendo Ricardo (Schlieper); siempre lo fue". El agente, muy enfadado al conocer que otros se atribuyen un control sobre el carrilero sin fundamento, desmintió en Twitter al periodista que había dado la noticia, apuntando a ESTADIO: "Mire, no voy a desmentir lo que no se puede desmentir. No voy a responder a impresentables que se arrogan lugares que no tienen. Llevo 31 años en este negocio. Si al Betis le interesa Tagliafico, deberá hablar con el jugador o conmigo".

Sea como fuere, en la planta noble del Benito Villamarín ya conocen el entuerto, por lo que actuarán en consecuencia si de verdad están interesados en Tagliafico, un futbolista que solucionaría varias carencias de golpe en la plantilla de un equipo, por lo demás, bastante compensado a simple vista. No se trata, todo sea dicho, de un problema mayor, aunque seguramente haya que reiniciar las negociaciones o activar alternativas de nivel por si acaso, pues la hoja de ruta pasaba por rematar esta semana la contratación del lateral para que estuviera la semana próxima con el resto de sus compañeros, preparando el debut liguero ante el Levante. Dejando a un lado al tercer portero (no es una prioridad todavía) y al centrocampista de corte ofensivo o atacante que remataría el grupo, el broche de la defensa se le sigue resistiendo a un Serra Ferrer, por otra parte, empeñado en no bajar el listón en la búsqueda de refuerzos para la 18/19.