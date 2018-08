Setién: "La pretemporada ha sido una buena puesta a punto para lo que nos espera"

Quique Setién, entrenador del Betis, analizaba anoche el triunfo verdiblanco sobre Las Palmas en la final del Trofeo Carranza. Un partido del que el cántabro sacó una lectura muy positiva. "El partido nos a venir muy bien porque ha sido bastante más complicado de lo que esperábamos, sobre todo en la primera parte. Esto que nos ha pasado hoy nos va a pasar a menudo a lo largo del campeonato. Hemos tenido mucha ansiedad porque queríamos terminar rápidamente las acciones. No hemos encontrado espacios porque Las Palmas lo ha hecho bien en defensa. Ha cerrado bien durante la primera parte, ha salido bien al contragolpe y luego incluso ha tenido alguna ocasión. Debemos tener mucha más tranquilidad y paciencia. Estos partidos se nos van a presentar durante el año y no tenemos que ganarlos en el minuto 1 ni en el 40, igual tenemos que hacerlo en el 80", comentó en los medios oficiales.

Para ellos, el Betis debe tener paciencia y no precipitarse, algo que "produce un desgaste evidente en el rival, pero tiene que pasar tiempo". "Tenemos que tratar de asegurar mucho más nuestra portería porque hoy hemos concedido 3 o 4 ocasiones que nos podían haber hecho daño y habernos complicado mucho más el partido. En la segunda parte ellos estaban cansados y han retrocedido bastante. Ya con más espacios hemos podido hacerles más daño, han llegado los goles y hemos mostrado una superioridad, pero tenemos que concretar mejor los partidos. El de hoy es un buen partido para tomar como ejemplo ya que no nos ha pasado en el resto de la pretemporada. Lo normal es que la mayor parte de los equipos nos aprieten arriba y dejen algunos espacios, pero hoy no ha sido así", prosiguió con su análisis.

Sobre una valoración general de la pretemporada, Setién argumentó: "Estamos muy contentos, más que por los resultados que me dan exactamente igual, por los conceptos y por la velocidad con la que los nuevos han ido asimilando muchas cosas que ya teníamos trabajadas del año pasado. La pretemporada ha sido una buena puesta a punto para lo que nos espera. Estoy satisfecho del rendimiento y de , que he percibido de los jugadores que han ido llegando y de los que ya estaban. Confiemos en que podamos afrontar el primer partido con cierto optimismo, pero sin tener en cuenta la racha de victorias que hemos tenido porque hemos escuchado cientos de veces que equipos que hacen buena pretemporada luego no ganan un partido. Esto nos puede pasar. Hay que quedarse con el juego y no con los resultados que hemos visto. Trataremos de mejorar algunas cosas y afrontaremos la temporada con mucha ilusión".

Jugadores con molestias: "Barragán sufrió un golpe en el empeine y no estaba para jugar ni para venir. Tenía la zona inflamada y veremos cómo evoluciona. También se ha quedado en Sevilla Joaquín y los que entendemos que nos van a continuar en el Betis. Luego están los casos de los que se han tenido que retirar en el transcurso del partido. Javi ha tenido una contractura y veremos el alcance. Lo de Sidnei es una sobrecarga sin más, no reo que tenga ninguna importancia. En cuanto a Francis, se le ha doblado un poco el tobillo y veremos cómo evoluciona. No creo que sea especialmente grave, pero habrá que verlo".

Luchar por un título: "Una cosa es lo que nos gustaría a todos y otra la realidad. Claro que nos gustaría ganarlo todo, faltaría más. Todavía no estamos en disposición de asegurar nada. Hoy hemos visto a un equipo de Segunda que trabaja mucho y que nos ha creado cuatro ocasiones de gol. Esto es más importante que todos los goles que hemos metido en la pretemporada. Me preocupa eso mucho más".

La adaptación de los fichajes: "De todos ellos hemos podido comprobar el nivel que están ofreciendo. Ya teníamos la esperanza de que fuera así, que se adaptaran rápido y entendieran muchas de las cosas que proponemos. Es verdad que en el caso de Sidnei está todavía un poco reacio salir más con el balón y provocar más, pero es normal. Lleva con nosotros muy poco tiempo. Hoy ha jugado porque Bartra tenía unas molestias y no queríamos ponerle en riesgo. En cuanto a Inui, William y Canales, son tres futbolistas extraordinarios que nos van a dar muchas cosas. Están muy ilusionados y seguro que hemos acertado de lleno con estos fichajes que nos van a dar muchas alegrías. La pausa y la presencia de William, la capacidad de Inui para moverse por dentro y cómo maniobra, lo completo que es Canales y cómo ve el fútbol? tenemos un equipo que junto a los que ya estaban nos crean unas expectativas altas. Ojalá las podamos cumplir y hacer un buen año, que ganemos más que perdamos y estemos todos contentos al final de la temporada".