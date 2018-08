El Betis recibe el ofrecimiento de Zaza

No es Tonny Sanabria el único delantero en el que ha pensado el Niza en estas últimas horas, abriendo abierto su abanico tras la negativa del internacional guaraní.

Así, según publican en la capital del Turia, el Valencia habría recibido en las últimas horas una propuesta de cesión por el italiano Simone Zaza, quien no tiene sitio en los planes de Marcelino ante la llegada de Batshuayi y Gameiro, quienes completarán una delantera formada en la que ya se encuentran Rodrigo y Santi Mina.

A la espera de qué ocurre con el futuro de Rodrigo (el Real Madrid de Lopetegui lo tiene en su órbita), en Valencia no se han pronunciado todavía. Mientras, su representante, como informa ´Radio Taronja´ lo ha ofrecido a Sevilla, Villarreal y Betis. Serra, por ahora, no baraja la incorporación, al no haber salido Sanabria.