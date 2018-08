Sanabria rechaza al Niza y al fútbol portugués

Tonny Sanabria, salvo movimiento inesperadísimo antes del cierre de mercado, continuará en Heliópolis una temporada más. Así lo aseguran a ESTADIO Deportivo fuentes cercanas: "A estas alturas del mercado estamos convencidos de que el jugador seguirá en el Betis". Todo ello, después de que France Football publicara este lunes que el Niza habría vuelto a la carga por el delantero verdiblanco, habiendo intensificado los contactos a lo largo del pasado fin de semana.

Una intentona que, como ha podido confirmar ED, ha resultado fallida, rechazando el internacional paraguayo la posibilidad de abandonar Heliópolis. Y es que su deseo es continuar como verdiblanco la próxima campaña después de dos años complicados como consecuencia de las lesiones: "Tonny quiere competir en Europa con el Betis y quiere demostrar lo que realmente vale. Confía en que éste será el año en el que pueda confirmar todo lo que se espera de él".

El guaraní no quiere moverse del Betis y, por ello, no sólo le ha dicho recientemente que 'no' al Niza, sino que también ha rechazado otras ofertas, entre ellas, la de uno de los tres grandes de Portugal.

Una interesante oferta económica por un año de cesión con opción a compra en el que el delantero percibiría 500.000 euros más de lo que gana actualmente como verdiblanco (dos millones netos), siendo otro kilo para el Betis por la cesión.

En Heliópolis, donde Sanabria no es una opción preferente para Setién, no la veían del todo mal, truncándose definitivamente por la negativa del futbolista, empecinado en seguir defendiendo la elástica de las trece barras. "Tonny lo tiene claro, no quiere una salida sólo por salir, sino que el Betis y él estén contentos", explican a ED, de ahí que tampoco se concretara nada en Inglaterra, donde ya se ha cerrado el mercado.