Paco López: "Este Betis es más vertical y estará arriba"

El técnico del Levante, Paco López, aseguró este jueves que afrontan el estreno en la Liga contra el Betis en Sevilla con "motivación de sobra" para alcanzar la permanencia y advirtió de que su rival es "más vertical" que el año pasado y será uno de los equipos "que estará arriba" en la tabla.

"Creo que el Betis será más peligroso y que el partido será complicado. so. Será un partido complicado delante de un equipo que tiene unos automatismos muy trabajados y es difícil de neutralizar", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

"Para ganar cualquier partido y, sobre todo, este contra el Betis hay que hacer las cosas muy bien. Sabemos que nos van a exigir y a partir de ahí nosotros tenemos que seguir siendo un equipo atrevido", agregó.

El entrenador del Levante explicó que "siempre es motivante jugar en Primera y jugar en campos como el Villamarín más todavía. La idea siempre es competir y ponerle las cosas difíciles al rival", precisó.

Paco López analizó el objetivo del equipo esta temporada: "Lo que tenemos claro es de dónde venimos y quiénes son. Nuestro objetivo es sumar un mínimo de 42 puntos lo antes posible y a partir de ahí lo que venga. Si pensamos más allá, nos estamos equivocando", declaró.

El técnico valenciano, que confesó que cuenta con José Luis Morales como delantero a la espera de refuerzos, explicó que los nuevos fichajes necesitan un periodo de adaptación.

"Siempre se necesita un proceso y una adaptación al equipo, al idioma. Cuando consideremos que están preparados tiraremos de ellos, pero tenemos que estar seguro de que están preparados", indicó.

"No es cuestión de esperar o no más fichajes. Nunca decimos que está cerrada la plantilla, pero ahora mismo no es una prioridad. Siempre digo que tengo que centrarme en lo que depende de mí", añadió.

Además, Paco López confesó que el jugador Rubén García negocia su salida a Osasuna, pero no desveló el estado exacto de las negociaciones. "Sé que está ahí, pero mientras sea jugador del Levante yo cuento con él", finalizó.