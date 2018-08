Con paso firme por el lateral definitivo

Al Betis se le está resistiendo más de lo previsto el fichaje del lateral con el que, de no aparecer una ´ganga´ para el otro perfil, se abrocharía la defensa para lo que resta de año. Como ya se adelantó en estas páginas, la idea de Serra Ferrer, en consenso con Quique Setién, es no tapar la progresión de Junior Firpo, a quien se va a blindar en los próximos días, por lo que se prefiere potenciar el costado derecho de la zaga, en el que figuran Barragán y Francis, devolviendo al de Coín a su posición natural de extremo o cediéndolo para que adquiera bagaje en la elite. Por su parte, en la izquierda darían descanso al dominicano o cubrirían sus ausencias entre Feddal, Tello y Guardado. Eso, como se ha referido, si no se halla en las postrimerías de agosto una alternativa buena, bonita y barata.

El elegido, en principio, era Jonny, con el que había un principio de acuerdo, si bien luego se descubrió que el ahora cedido en el Wolverhampton estaba esperando que el Atlético de Madrid, como al final ocurrió, diera un paso al frente para satisfacer las necesidades del Celta. Algo similar ocurrió con Montoya, a quien el Valencia quiso vender al mejor postor, pese a que el de Gavà se posicionó claramente a favor de su regreso a Heliópolis. Tensar la cuerda no sirvió tampoco esta vez, pues el ex barcelonista se marchó al Brighton, tras superar los albiazules al Fulham en la subasta final del ´deadline´ en la Premier League.

Después, se ha relacionado al Betis con un suizo-congoleño semidesconocido, Mbabu, y el italo-argentino Tagliafico, pero en ambos casos se eligió mal al intermediario en la planta noble del Benito Villamarín. Con todo, ninguno de ellos saldría por los cinco millones que, quizás objetivos aparte, se han puesto como tope en Heliópolis para apuntalar sus laterales. Y es que, como confesaron este martes tanto el vicepresidente deportivo como el máximo rector, Ángel Haro, hay margen de maniobra aún para realizar una inversión similar a la de William Carvalho, respetando el presupuesto y el tope salarial de LaLiga. El desafío es dejar fondos suficientes para la ´guinda´, un mediocampista de corte creativo y ofensivo que supla el adiós de Fabián.

Según ha podido saber ESTADIO, las redes están echadas desde principios de esta semana en el nuevo objetivo para el costado derecho. El deseo de que conozca el idioma y/o la competición española reduce mucho el cerco, aunque también se sondeó a foráneos no extracomunitarios. Hace varias semanas, el Betis preguntó por Manquillo, pero Rafa Benítez no lo deja salir del Newcastle, y menos ahora que no podría cubrir su marcha. Kiko Femenía, con contrato en el Watford hasta 2021, y Míchel Macedo, libre tras su paso por Las Palmas, donde contó mucho para Setién, gustan, si bien generan ciertas dudas. Queda poco para resolver la ecuación.