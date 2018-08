Quique Setién: "Me vale Joao Mario"

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Real Betis, tiene entre ceja y ceja un objetivo claro para reforzar el centro del campo heliopolitano de cara a reponer la marcha de Fabián Ruiz al Nápoles, y ese no es otro que el portugués del Inter de Milán Joao Mario.

Sobre él habló esta tarde Quique Setién en la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante el Levante: "Es cierto que hay muchísimos jugadores que quieren venir al Betis, no sólo Joao. Es un síntoma extraordinario y un halago que ese tipo de jugadores se sientan atraídos por jugar aquí. Es señal de que el club está haciendo bien las cosas. Pero tanto él, como otras opciones que tenemos hay que valorarlo. Hay que ponerse de acuerdo. A mí, como ya os he dicho aquí otras veces, todos los grandes futbolistas me encantan. Y más de ese nivel. Cualquiera de ellos me vale, seguro".

Así, el técnico cántabro dejó a las claras que le gustaría contar con el luso, pero no es algo que le obsesione, ya que el club tiene preparadas alternativas.