El Betis, pendiente de los 'play offs' de Europa League y Champions

El Betis no entrará en concurso en la Europa League hasta finales de este mes de agosto, cuando se celebre el sorteo de la Fase de Grupos, pero, pese a ello, los verdiblancos andan muy pendientes de lo que está sucediendo en las eliminatorias que se están disputando estas semanas, pues, en parte, de ellas dependen el futuro del cuadro heliopolitano, que todavía tiene opciones de entrar en el bombo 2, más después de la eliminación el pasado jueves en la Q3 de equipos como el Feyenoord, el Legia de Varsovia, el Maribor y el Sporting de Braga.

Para que el Betis se convierta en uno de los integrantes del segundo bombo, tienen que caer eliminados entre tres y cinco (dependiendo de los que lleguen rebotados de la Champions) de los 11 que tienen mejor coeficiente que los verdiblancos. De momento, hay once clubes con un coeficiente superior: el Sevilla FC, el Maccabi, el Gent, el Besiktas, el Basilea, el Copenhague, el Zenit, el Genk, el Olympiacos, el Celtic y el Ludogorets. Además de otros dos que caerán del 'play off' de la Champions: Benfica o PAOK y Ajax o Dinamo de Kiev. Y uno de la Ruta de Campeones de la Liga Europa, APOEL de Nicosia o Astana, y otro del 'play off' de la Liga Europa, el Rapid o el Steaua.

De este modo, si los dos que caen a la Fase de Grupos procedentes de la previa de la Champions tienen mayor coeficiente, de los once que disputan el 'play off' tendrían que ser eliminados cinco con mayor coeficiente que el Betis para que éstos puedan acceder al bombo 2. De lo contrario, si los que caen de la Champions tienen menor coeficiente, sólo serían tres para lograr promocionar de bombo.