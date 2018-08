Canales: "Esto no tiene que cambiar la ilusión"

Sergio Canales lamentó la derrota del equipo ante el Levante, pero defendió que no debería mermar la ilusión ni del equipo ni de los aficionados. "Hemos tenido el control del juego, pero nos ha costado mover el balón. Esa ha sido la tónica de todo el partido. Cuando se te meten once en el área es difícil. Hoy no hemos tenido el acierto de pretemporada. Hay que seguir. Esto no tiene que cambiar la ilusión de este año", destacó el cántabro.

Junto a ello, Canales mira ya al encuentro en Mendizorroza, adonde acudirán "con la mismas ganas, con la intención de llevar el peso del partido y estar acertados".