Feddal, sobre la derrota del Betis: "Hemos hecho muchas malas entregas"

"Ha sido un partido bastante complicado, el Levante ha hecho las cosas muy bien y nosotros no hemos estado acertados en los pases. Hemos hecho muchas malas entregas y el error nos ha costado caro; el resultado es bastante duro para nosotros", destacó el central del Betis Zou Feddal tras la dolorosa derrota cosechada frente al Levante, a la vez que reconocía que "esto acaba de empezar" y que habían "tirado no sé si 24 veces a puerta sin acertar ninguna".

"Al final el resultado lo dice todo, hemos perdido y ellos han planteado el partido muy bien y nos han superado en el sistema de juego que han utilizado. Se nos ha complicado el partido en la medida que iba pasando el tiempo; la reacción ha venido más por ellos que por nosotros. Con el segundo gol se nos ha puesto muy cuesta arriba; fuimos hacia arriba y ellos han sentenciado", apostilló el internacional marroquí.

En lo personal, el zaguero del Betis, que disputaba su primer partido oficial después de lesionarse el pasado mes de febrero en un duelo ante el Villarreal, en el que sufrió una rotura de su tendón de Aquiles, destacó que ha sido una vuelta "muy jodida" por "perder en casa frente a tu afición y no sentirte cómodo". "Es muy complicado, pero yo me he preparado para ello. Estoy contento por volver a jugar al fútbol, que es lo más importante para mí. Me hubiera gustado hacerlo con una victoria, pero no ha podido ser; seguro que pronto lo conseguimos", concluyó Feddal.