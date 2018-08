Paco López: "No era fácil neutralizar el juego que hace el Betis"

Paco López, técnico del Levante, analizó de la siguiente forma la victoria de su equipo frente al Betis: "Estamos muy contentos, sobre todo por el rival que teníamos en frente. Yo quiero felicitar al Betis, porque es un equipo al que es muy difícil quitar la pelota, discutir la posesión. Me quito el sombrero por el esfuerzo. No era fácil neutralizar el juego que hace el Betis. Hemos tenido la eficacia que hay que tener".

"Estaba convencido de que el equipo iba a ser atrevido, valiente y solidario", apostilló el técnico granota, quien siguió argumentando su felicidad: "Sabíamos que nos iban a someter, que no iba a ser fácil el cerrar esas líneas de pase. También le dan ese puntito de ser verticales que las incorporaciones le otorgaban. Al final no hay que separar. A nivel táctico, físico y mental el equipo está fuerte. Intentamos que el equipo esté bien a todos los niveles".

Sobre Morales, resaltó que ya los "tiene acostumbrados de la temporada pasada con algún gol parecido". Pese a ello, resaltó que no le "gustaría personalizar las victorias, aunque es un gran gol. Si detrás no hay un gran trabajo es difícil que las individualidades aparezcan".

Sobre Chema, que podía salir en verano, dijo: "No me gustaría individualizar, cuando el equipo está bien aparecen todas estas cosas. Se ha hablado mucho del tema de centrales, de mí no habréis oído nunca decir nada. Sería injusto, por eso se llama deporte colectivo. Si no hay un gran trabajo de todos, sería imposible".

Sobre no encajar goles: "No se puede separar la defensa del ataque, si estás bien en una cosa la estás en la otra".