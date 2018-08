Dosis positivista en el Betis a pesar de la derrota

El vestuario del Real Betis aceptaba con resignación el contundente 0-3 del pasado viernes. No quedaba otra vistas la gran eficacia del Levante y la poca profundidad verdiblanca, si bien el tanteo fue muy duro contra los de Quique Setién. Por eso, sus futbolistas entonaban el ´mea culpa´ pero sin verlo todo negro.

"Han hecho sus goles y nosotros no, es la diferencia. No han pasado por encima", acertó a decir Andrés Guardado, quien, sin embargo, rompió una lanza en favor de su equipo: "Hemos sido mejores, algunos pensarán que estoy loco. Hemos tenido opciones pero no ha podido ser, y hay que saber que con tanta posesión no nos pueden matar a la contra". El mexicano, como capitán, lanzó un mensaje esperanzador: "Si alguien pierde la ilusión no merece representar al Betis. Esto es largo y tendremos más alegrías que tristezas".

Loren, por su parte, no tuvo su día y coincidía con su compañero en la lectura del encuentro. "Hemos dominado, pero han aprovechado las pocas ocasiones que han tenido. Se han encerrado y les ha salido bien. Salvo el resultado, la imagen ha sido buena", explicaba el delantero marbellí, apelando a "intentar corregir los errores para que no se repitan", y aferrándose al futuro más cercano, que lleva a Mendizorroza el próximo sábado a partir de las 18:15 horas: "No ha entrado la pelota como ha entrado durante la pretemporada. De esto hay que olvidarse".