Tagliafico: "Escuché los rumores del Betis, pero me quedo en el Ajax"

En la recta final del mercado de fichajes, Lorenzo Serra Ferrer tiene varios objetivos en general y uno en particular, reforzar los carriles del Real Betis. El propio Quique Setién ya reconoció en la rueda de prensa previa al decepcionante debut contra el Levante que, simplemente por falta de efectivos, entiende que estaría bien reforzar la posición de lateral zurdo, ya que sólo cuenta en ese puesto con Junior Firpo, quien fue el verdiblanco más destacado de los heliopolitanos este viernes en la derrota por 0-3 ante los granotas.

Así, se han ido sucediendo nombres con los que el vicepresidente deportivo del club ha estado hablando este verano, como los de los polivalentes Jonny y Montoya, quienes se adaptan tanto al perfil izquierdo como el derecho, pero que, finalmente, tomaron rumbo a la Premier League. El gallego, vía Atlético de Madrid, cuadro que se ha hecho con sus derechos tras abonar en torno a nueve millones de euros al Celta de Vigo.

Así las cosas, surgió la posibilidad de Nicolás Tagliafico, a quien el pasado mercado invernal ya tanteó el Betis, pero su club entonces, Independiente de Avellaneda, prefirió traspasarlo al Ajax, que abonó los cuatro millones que precisaban los argentinos. Este verano, además, su paso por el Mundial revalorizó al de Rafael Calzada, algo que hizo que los holandeses pidieran a los interesados un precio más acorde a su tasación actual, que es de 12 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt.

Sin embargo, esta opción se esfumó de la mesa del alto ejecutivo balear por un lío de agentes que explicó días atrás ESTADIO Deportivo. Este medio, incluso, llegó a hablar con el futbolista, quien ahora ha ofrecido una entrevista al diario neerlandés 'Algemeen Dagblad', donde ha dejado claro su futuro más inmediato.

"Definitivamente, me quedaré en el Ajax esta temporada. He escuchado los rumores sobre el Betis, pero me quedo aquí. En Amsterdam estoy cada vez más a gusto. No sé si en algún momento volveré a LaLiga. Mi año en el Real Murcia fue en una fase distinta de mi carrera. Si no vuelvo a jugar en España, no creo que sea un fracaso en mi carrera. Ahora tengo más curiosidad por la Premier, que es la competición más fuerte del mundo. Algún día me gustaría jugar allí", ha explicado Tagliafico, quien jugó, muy joven, en la 12/13 en Segunda división con los pimentoneros.

Así las cosas, el argentino, que ya estaba descartado por la comisión deportiva heliopolitana después de todo lo sucedido, se ha vuelto a pronunciar dejando claro que, de momento, quiere continuar en la Eredivisie.