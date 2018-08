Abelardo: "El sábado empieza nuestra Liga ante el Betis"

El entrenador del Alavés, Abelardo Fernández, aseguró que el 3-0 que su equipo encajó este sábado en el Camp Nou "ha sido algo abultado" y lamentó el último tanto de Lionel Messi, en el tiempo añadido.

A pesar de la derrota, el entrenador asturiano elogió el buen nivel de sus jugadores, especialmente en el primer tiempo, y les instó a pasar página y a centrarse en el próximo partido de Liga contra el Betis, el próximo sábado en Mendizorroza.

"Hemos hecho un muy buen primer tiempo a nivel defensivo. No nos quedaba otra que replegarnos. Hemos tenido un par de salidas a la contra y con opciones de finalizarlo. En el segundo tiempo, han acelerado y han sido superiores. Esa falta de Messi ha cambiado el signo del partido. Ha sido una pena el último gol, porque creo que el resultado ha sido abultado", analizó Abelardo.

En este sentido, lamentó que Messi, autor de un doblete, volviera a marcar las diferencias: "(Messi) Es un regalo para el fútbol cuando no juega contra el Alavés. Es una bendición verlo, pero hoy no me voy muy contento de su actuación".

En cualquier caso, Abelardo destacó el buen papel de su equipo, que "compitió" hasta el final a pesar de la superioridad de su rival.

"Este equipo compite siempre, evidentemente pelearemos por la permanencia, pero seguro que conseguimos el objetivo si jugamos como hoy", apuntó Abelardo, quien recordó que "el próximo sábado empieza nuestra liga ante un buen rival que es el Betis".