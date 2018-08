Ganar en el estreno sigue siendo (casi) una quimera

El Betis no arrancó con buen pie la temporada 18/19. Los heliopolitanos, que tenían muchas esperanzas depositadas en la jornada inaugural, cayeron estrepitosamente ante el Levante, una derrota que no hace sino confirmar la dinámica del conjunto de las trece barras en los últimos años en la primera fecha del campeonato doméstico en Primera división. Y es que, los verdiblancos no ganan en su puesta de largo desde la temporada 12/13, en la que se impusieron al Athletic Club de Bilbao en San Mamés con un incontestable 3-5.

Desde entonces, los moradores del Benito Villamarín, con el paréntesis de la temporada 14/15 en la que jugaron en Segunda división, sólo han logrado un empate y cuatro derrotas, contando la del pasado viernes. El pasado curso, los de Setién cayeron en el Camp Nou 2-0, derrota que se repitió con el mismo rival y en el mismo escenario una temporada antes (16/17), aunque con un resultado mucho más abultado (6-2).

El único resultado positivo de esta serie se produjo en la 15/16, un empate en el Benito Villamarín ante el Villarreal, con goles de Soldado y Rubén Castro. Por último, antes del sonado triunfo en la ´Catedral´, el Betis perdió en el Bernabéu en el primer partido de la temporada 13/14 (2-1).

Más llamativo

Pero si llamativo es este dato, más lo es que los verdiblancos no firman un triunfo en el Benito Villamarín en el arranque del curso desde la temporada 96/97. Un dato un tanto engañoso, pues en todo este tiempo los heliopolitanos sólo han comenzado jugando en casa en tres ocasiones: una, la mencionada 15/16, en la que empató con el Villarreal; otra, la 08/09 en la que recibió al Recreativo y perdió por la mínima (0-1) y la referida 96/97, en la que se impuso al Athletic (3-0). Debía haber habido una cuarta, en la 11/12, en la que estaba fijado que el Betis recibiese al Sevilla (1-1) para estrenar la Liga, pero una huelga de jugadores aplazó ese partido a enero.