Junior: "Firmar este contrato es un orgullo para mí y mi familia"

"Estoy muy feliz porque es algo que llevaba buscando desde que llegue aquí con 17 años. Formar parte de la primera plantilla y firmar este contrato es un orgullo enorme para mí y mi familia". Estas han sido las primeras palabras de Junior Firpo como jugador a todos los efectos de la primera plantilla y tras firmar la renovación de su contrato, que le unirá al club de las trece barras hasta junio de 2023.

El jugador ha explicado para los medios oficiales cómo ha vivido su promoción al primer equipo, donde se ha convertido en una pieza importante para Quique Setién. "No me lo esperaba. Los más cercanos a mí saben que yo pensaba que el año pasado ya había acabado para mí en lo que se refiere al primer equipo. Me llegó la oportunidad por sorpresa, la supe aprovechar y todo lo que ha venido después ha ido rodado".

El jugador, que pide "hacer una buena temporada" este año y "que se cumplan todos los objetivos" para que "el beticismo crea" en el equipo, quiso restar importancia a la derrota del pasado viernes y defender el crédito de un equipo que demostró la pasada temporada de lo que es capaz. "El proyecto de futuro del club es muy bonito para seguir creciendo. No pasa nada por lo del fin de semana, tenemos que seguir luchando".

Para terminar, el lateral hispano-dominicano ha agradecido la "apuesta del club por la cantera". "A los chicos que vienen de abajo les sirve para saber que el club apuesta por ellos. Les digo que sigan luchando porque algún día estarán aquí".

Junior quedará vinculado al Betis para las cinco próximas temporadas y su cláusula de rescisión estará fijada entre los 50 y los 60 millones de euros.