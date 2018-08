Mal día para una puesta de largo

Acudió el aficionado bético al Benito Villamarín el pasado viernes con la ilusión de un niño en un día de Reyes. Nueva temporada tras una prometedora pretemporada, renovada plantilla y un adversario que, a priori, invitaba a soñar con comenzar con buen pie. Pero menudo traspié. Pocos podían imaginar que la vuelta a casa iba a ser con un 0-3 encajado, un contundente marcador que afeó casi todo lo que tuvo que ver con el Betis, incluidos los fichajes.

Ante el Levante se presentaron en sociedad cuatro de las seis altas que la dirección deportiva verdiblanca ha firmado en lo que se lleva de verano. Pau López, William Carvalho y Sergio Canales salieron de inicio, mientras que Takashi Inui entró a falta de media hora por el luso. Joel Robles y Sidnei, por su parte, no se movieron del banquillo.

Los ojos de la grada estuvieron muy pendientes de lo que hicieron los nuevos, esperanzados de confirmar aquellas buenas impresiones de los ´bolos´ estivales y de ver cosas que no se hubieran visto antes. Pero el Levante pasó por Heliópolis como un desfile militar, sin florituras y ejecutando a la perfección un juego basado en controlar a su rival, esperarlo en su campo, aguantar hasta que se le nublen las ideas y salir a la contra que, en el caso de los granotas, fueron mortales de necesidad.

Quique Setién no sorprendió a nadie tirando de su habitual 1-3-4-2-1. Tampoco lo hizo dejando en el banco a Sidnei, última contratación y con menos rodaje, ni en la portería. Como se barruntaba, Pau López parece haberle ganado la partida a Joel Robles, y el gerundense sólo pudo lucirse en un mano a mano con Morales que, previamente, le había hecho un gol en el que el meta poco pudo hacer al quedarse ´vendido´ ante el levantinista. Igual que en el 0-1, en el que Pau tapó bien su palo pero llegando tarde a un gran pase de la muerte de Jason. En el tercero, quizás, sí anduvo lento de reflejos.

Carvalho y Canales fueron de la partida en la medular bética. Tampoco nada raro en cuanto a la titularidad de ambos, pero sí en la incapacidad del cántabro de desarbolar el entramado defensivo rival. Lo intentó desde lejos, pero siempre con chuts carentes de buena colocación. El portugués, por su parte, se limitó a hacer lo que acostumbra y para lo que se le ha fichado, un despliegue insuficiente para un adversario con las ideas tan claras. Para más inri, sufrió un quiebro de Morales que fue la antesala del 0-2.

Y en cuanto a Inui, Setién vio en él el revulsivo ideal para un partido ya cuesta arriba, y lo cierto es que el japonés no defraudó. De hecho, fue el que estuvo más cerca de anotar el primel gol del Betis en la 18/19. Pero eso, y una mejor imagen de los fichajes, tendrán que seguir esperando.

Pau López

Al igual que con Adán, el fútbol combinativo del Betis sigue teniendo en el portero un eslabón más. Pau no desentonó con el balón en los pies y poco pudo hacer en los dos primeros goles granotas; en el tercero, sin embargo, el primer toque de Morales entra por su palo. Lento en reflejos.

William Carvalho

William Carvalho ha venido al Betis para hacer de William Carvalho. Su elevado coste invita a pensar que su fichaje es para suplir a quien también se ha ido por una alta cantidad (Fabián), pero no. El luso desplegó el viernes el fútbol que atesora, basado en la alternancia de pases seguros con precisos cambios de orientación, mucho poderío físico y la conservación de su posición, por no olvidar que ganó casi todos los balones de cabeza. Sin embargo, el encuentro, su contundente resultado más bien, ensombreció a un futbolista que abandonó el césped a falta de media hora y que sí se excedió en algunos intentos de profundizar entre los rivales. La liga portuguesa no es la española, y debe aprenderlo pronto.

Canales

Canales está llamado a ser uno de los faros del nuevo Betis, de ahí que fuera uno de los jugadores que más interviniera, pero sus ideas nunca se tradujeron en pases que pudieran romper el tramado defensivo del Levante. En el 0-2, Morales lo ´rompió´.

Inui

El japonés entró en el verde por William Carvalho con 0-2 (66´), variando el dibujo de Setién y aportando chispa y ganas al conjunto bético. Partiendo desde la izquierda, solió acomodarse la pelota para su diestra, y con ella obligó a Oier a hacer su mejor intervención con un disparo al palo largo que el meta desvió a córner.