Siguen colocando a Alcácer en el Betis

El Real Betis Balompié sigue oteando el mercado en busca de jugadores que potencien una plantilla que durante esta campaña tendrá que compaginar tres competiciones al más alto nivel.

Aunque parece que las prioridades son reforzar los laterales y el centro del campo, la dirección deportiva verdiblanca no descuida la vanguardia y según apunta el diario ´Sport´, Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo bético, estaría interesado en solicitar la cesión de Paco Alcácer al FC Barcelona para esta temporada.

La situación del valenciano en la escuadra azulgrana no es la más halagüeña, puesto que Ernesto Valverde tiene en sus preferencias a Munir, aunque ninguno de los dos entró en la convocatoria para el primer partido de LaLiga ante el Alavés, por lo que la dirección técnica culé le está buscando una salida.

Aún así, su llegada a la escuadra de la Avenida de La Palmera no es tan fácil, ya que estaría condicionada a que antes saliera uno de los tres delanteros actuales del Betis, dirigiéndose así todas las miradas a Tonny Sanabria, el cual ha tenido diferentes propuestas durante este verano pero que no tiene intención de salir del Heliópolis.

Aun así, el Betis no es el único club que tiene a Paco Alcácer en su horizonte, puesto que el Alavés, precisamente, también pidió el préstamo del de Torrente, desechándola rápidamente por no poder cubrirla económicamente. El conjunto babazorro, que curiosamente es el próximo rival de los verdiblancos en LaLiga, no es el principal escollo para la entidad de las trece barras, ya que en las últimas horas del día de ayer el Borussia Dortmund alemán irrumpió en escena para hacerse con los servicios del atacante valenciano, el cual no tendría los problemas de la escuadra de Vitoria.