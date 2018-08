Marchisio: "Pronto elegiré mi destino"

Tras veinticinco años ligado a la Juventus -entre categorías inferiores y el primer equipo- Claudio Marchisio abandonará la vecchia signora para continuar su carrera fuera del club italiano. Entre los muchos equipos que observan la salida del jugador están Sevilla FC y Real Betis.

La operación es complicada debido al alto salario del exjugador juventino, si bien, encajaría tanto en los planes de Quique Setién como de Pablo Machín, puesto que ambos están buscando en este tramo final de temporada un último refuerzo para su centro del campo.

El principal objetivo de Lorenzo Serra Ferrer en las últimas horas es el exjugador del Inter -actualmente en el FC Barcelona- Rafinha Alcántara, a quien desde la Ciudad Condal buscan una salida y cuyo padre y agente, Mazinho, ha estado negociando en la Avenida de La Palmera.

Si bien, en el caso de que la llegada de Rafinha no se completase, el club no descartaría la llegada del jugador italiano de treinta y dos años. Por otro lado, no sólo Betis y Sevilla habrían puesto su mira en Claudio Marchisio, sino que el Atlético de Madrid también estaría entre sus novias.

Sea como fuere, el jugador ha declarado en sus redes sociales que está pasando sus últimos en días en Turín, donde ha aprovechado para despedirse de los que han sido sus compañeros en los últimos años. Asimismo, ha aclarado que en los próximos días aclarará cuál será futuro, y que pronto informará a la prensa acerca de ello.