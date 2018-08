Pau López, sobre su llegada, el Levante y Rafinha

Tras el debate inicial en la portería del Real Betis, el nombre de Pau López ha adquirido dimensión en los planes de Quique Setién por el valor que tiene el juego de pies en su sistema de juego como manera de generar superioridades. Tanto es así que tras su titularidad en la primera jornada, el cancerbero ha atendido a los micrófonos de Cope Sevilla para repasar la actualidad de su equipo y las sensaciones que está experimentando desde su llegada a la entidad verdiblanca.

Sobre el 0-3 de la primera jornada: "Seguiremos mejorando de cara al siguiente partido porque tenemos muchas cosas que mejorar. Cuando tienes tanto el balón es importante que todo esté ajustado en defensa".

Análisis de su actuación tras el encuentro: "Me gusta ver las jugadas en las que he participado con el entrenador de porteros. El otro día te llegan cuatro veces y te meten tres goles. El segundo gol me venzo mucho y el último me coge en movimiento. Me fui con una sensación de frustración. Se puede mejorar".

Encantado con la parroquia bética: "La manera en la que se vive en Sevilla el fútbol es diferente a la de Barcelona. No he vivido en mi vida lo que estoy viviendo en el Betis con su afición".

Partido a partido: "Queda poco para el derbi, pero el equipo tiene la mente puesta en el Alavés"

Preguntó a un exbético acerca del Betis-Sevilla: "He hablado del derbi con Javi López en el Espanyol, pero en el vestuario todavía no se habla".

No se pone metas más allá de cada envite: "El Betis se ha reforzado muy bien. Lo mejor que hizo el Betis la campaña pasada es no fijarse ningún objetivo. Hay que ir día a día. Al final de la temporada veremos si podemos luchar por algo".

El último posible fichaje de los verdiblancos: "Rafinha es diferente a los demás. No sé si va a venir o no, pero seria magnífico para el equipo".